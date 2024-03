Muro do CCL recebe pintura do artista plástico Genivaldo Amorim

O muro do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, na Avenida Brasil, está sendo pintado com uma obra do artista plástico Genivaldo Amorim, da cidade de Valinhos, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de São Paulo. Americana foi uma das cidades contempladas com o trabalho do artista, sem custos para a Prefeitura.

A obra, de temática abstrata, tem cerca de 28 metros de comprimento, chegando a 1,80 metro de altura e está na fase inicial, sendo executada atrás do ponto de ônibus, próximo à Secretaria de Cultura e Turismo.

“É uma honra para nós recebermos o trabalho de Genivaldo Amorim, esse importante artista plástico que incluiu nossa cidade em seu projeto. Queremos agradecer pela valorização do nosso espaço com essa bonita obra que vai levar cores também à Avenida Brasil”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O artista plástico também vai doar exemplares do livro “Andanças por Terras Estranhas”, da série “Trajetórias”, de própria autoria, para a Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano.

O artista

Genivaldo Amorim é um artista visual, nascido em Umuarama (PR), em 1973, e vive atualmente em Valinhos. Ele trabalha com instalações, pintura, desenho, objetos e diversas outras mídias e suportes.

Já participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Foi reconhecido com diversas premiações, entre elas o Prêmio ProAC Edital/Artes Visuais, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2021.