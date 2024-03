Prefeitura eleva proposta e reajuste do salário dos servidores será de 6%,

A Prefeitura de Americana e o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) chegaram a um acordo nesta quarta-feira (20) para que o reajuste salarial da categoria seja de 6%, e do cartão alimentação seja 11%, chegando a R$ 910. Os dois índices estão acima da inflação de 3,86% acumulada nos últimos 12 meses, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Em novo diálogo com sindicato, realizado na tarde desta quarta, a Prefeitura de Americana elevou a proposta de reajuste de 5% para 6%, índice que foi aceito pelos representantes da categoria e que será apresentado em projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara Municipal.

O reajuste acima da inflação vem sendo concedido pela Prefeitura de Americana nos últimos quatro anos, período que apresenta inflação acumulada de 28,9%. Com a proposta feita nesta quarta-feira, o reajuste acumulado será de 32,9% nos salários e de 49% no cartão alimentação, que era R$ 610 em 2021 e chegará a R$ 910 agora.

“O reajuste acima da inflação tem sido uma prática recorrente da gestão Chico Sardelli, respeitando sempre as limitações legais, bem como as restrições de ordem orçamentária e financeira. Realizamos uma série de estudos que nos permitiram oferecer esse reajuste de 6% nos salários, além do reajuste de 11% no cartão alimentação. Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de vida e de bem-estar a todos que atuam para cumprir sua vocação de bem servir à população, sempre prezando pelo equilíbrio financeiro do município”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

