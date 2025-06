Musical infantil "O Mágico de Oz" será apresentado domingo em Americana

O musical infantil “O Mágico de Oz”, considerado o “conto de fadas mais clássico do século XX”, será apresentado no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste domingo (15), às 15h, com ingressos custando de R$ 15,00 a R$ 50,00, disponíveis na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jd. Girassol) de terça a sábado, das 9h às 17h. A classificação indicativa é livre para todos os públicos.

O Musical infantil

Trata-se de uma montagem musicada e leve, de forma a propiciar momentos de encantamento e emoção. O musical transpõe para o palco a história de Dorothy e seu cachorro Totó, que, levados por um ciclone, vão parar na mágica e encantadora terra de Oz. Dorothy só quer voltar para casa, mas para tanto precisa caminhar até a Cidade das Esmeraldas, onde vive a única pessoa que pode ajudá-la: o Poderoso Mágico de Oz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nessa aventura mágica, Dorothy ganha três divertidos amigos: o Espantalho, que se julga alguém sem cérebro; o Homem de Lata, que quer ter um coração e o Leão Covarde, que precisa de coragem. Mas para ajudá-los, o Grande Mágico pede ao grupo que enfrente e derrote a terrível Bruxa Má do Oeste. A história original de L. Frank Baum tem a adaptação para teatro de Benê Silva.

“Certo de que a cultura é um pilar essencial para a transformação social e para a qualidade de vida, convido as famílias a prestigiar ‘O Mágico de Oz’ e os talentos artísticos de Americana”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Leia + sobre diversão e arte