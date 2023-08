PLR

O SEAAC de Americana e Região e a Logística Sumaré, empresa que operacionaliza na Honda, fecharam Acordo Coletivo de Trabalho que beneficia quase 500 trabalhadores. Com data-base em 1º de agosto, os trabalhadores terão aumento salarial de 4%. No piso da categoria, agora no valor de R$ 1.730,00, o reajuste foi de 5,78%. A proposta de Acordo foi aprovada em assembleia on-line em que todos puderam participar e votar de forma secreta.

Uma importante conquista do Sindicato durante as negociações foi a alteração do adicional de permanência de triênio para biênio. Assim, a partir de agosto o trabalhador passa a receber R$ 106,60 mensais a cada dois anos de trabalho na empresa. Todos os que recebem o adicional terão o tempo de trabalho convertido em biênios. Por exemplo: um trabalhador com 10 anos de empresa terá direito a receber 5 biênios mensais. “Foi uma conquista. Vai agregar valor aos salários e premiar os trabalhadores pelo seu tempo de dedicação”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Outras cláusulas importantes do Acordo Coletivo são o adicional de rebocadores no valor de R$ 156,00 mensais; reembolso creche de R$ 514,80; adicional de 40% do valor do piso para trabalhadores que passam a exercer a função de operador de empilhadeira e cesta básica.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

O Acordo também estipulou o valor do PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Com reajuste de 14,28% o PLR deste ano será de R$ 2.000,00; sendo a primeira parcela de R$ 1.600,00 paga no dia 31 de agosto e a segunda parcela de R$ 400,00 em 31 de janeiro de 2024.

