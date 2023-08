Filmes e séries campeões do streaming na semana

Em “Tudo Igual SQN”, a protagonista Carol vive uma relação leve e doce com a mãe, trabalhando juntas em uma confeitaria. Na vida real, esse é um dos traços que Gabriella Saraivah mais se identifica com a personagem. Dando novos passos na atuação nos Estados Unidos, a atriz tem a carreira gerenciada pela mãe Juliana Saraivah e aqui, a história tem um enredo feliz. Gabi se formou no high school, atuou no longa “The Other Zoey” (ainda sem data para estreia) e tem outros projetos internacionais em vista.

“Me identifico muito com a Carol na parceria entre mãe e filha e em diversos outros aspectos. Eu e minha mãe sempre fomos uma ótima dupla tanto profissionalmente, quanto fora do trabalho. É sempre bom ter alguém que se importa comigo além do profissional, alguém em quem eu realmente confio para me ajudar a tomar boas decisões”, afirma.

Do Brasil para o mundo

Apesar de estar morando na Califórnia há pouco mais de 3 anos, Gabriella afirma que não pretende deixar de trabalhar no Brasil. Sempre que necessário, a atriz retorna ao país para gravações. “Tenho sim o sonho de me tornar uma atriz internacional e fazer o que amo ao redor do mundo. Mas vou ao Brasil todo ano. Fui em fevereiro e logo estarei novamente para mais uma conquista”, revela a atriz, que ainda não pode dar detalhes sobre o novo projeto.

Por aqui, além do protagonismo na série de sucesso do Disney+, a atriz já brilha nas telinhas desde os 7 anos e também esteve em “Éramos 6” (TV Globo), “Juacas” (Disney Channel), “Apocalipse” (Record), “A Cara do Pai” (TV Globo), brilhou em “Dancinha dos Famosos” (TV Globo), “Chiquititas” (SBT) e “Avenida Brasil” (TV Globo). Nas redes sociais, coleciona mais de 14 milhões de seguidores.

“Momaneger” – Mãe, empresária e melhor amiga

Formando uma dupla com a agente Ieda Ribeiro, responsável por descobrir outros grandes talentos como Bruna Marquezine, Matheus Costa e Mel Maia e por gerenciar a carreira de Gabriella no Brasil, Juliana Saraivah ocupa o lugar de empresária nos Estados Unidos sem deixar de lado o papel de mãe, e para elas, esse é o segredo do sucesso para trabalhar em família.

“Sempre tivemos respeito uma pela outra em casa e isso acaba refletindo nos negócios. Desde os 7 anos, quando Gabi começou na TV, sempre fiz questão de saber a opinião dela sobre cada trabalho e assim, discutirmos juntas o que seria melhor para a carreira e vida pessoal dela”, conta Juliana, mãe solo de Gabriella e Guilherme, que também mora com elas.

Já Gabriella diz que manter os momentos em família é o essencial. “Um almoço de domingo já é o suficiente para lembrarmos dos nossos laços familiares. A gente sabe separar a hora de falar de trabalho e a hora de simplesmente aproveitar em família juntos”.

Monólogos de porta em porta

A história de Gabriella e Juliana não começou simples, apesar da jovem ter atingido o estrelato tão cedo. “Vendíamos trufas de porta em porta e ela apresentava monólogos para os meus clientes”, relembra a mãe, “então ver a Gabi bilíngue, estreando em seu primeiro longa internacional e disputada em trabalhos no Brasil parece um sonho”.

A autonomia da atriz se comprova mais uma vez com a ida para os Estados Unidos. “Era um sonho dela, mas não foi uma decisão fácil para mim”, conta Juliana. “Ela, com um grande destaque no Brasil, ganhou alguns prêmios, e decidimos vir. Aprender uma nova língua e começar do zero foi um desafio imenso”. Atualmente a dupla abriu a empresa Saraivah’s Arts. “Planejamos ter o mesmo sucesso que temos no Brasil”, afirmam.

Talento de Ieda Ribeiro

Gabriella Saraivah é um talento de Ieda Ribeiro no Brasil. A empresária é uma das agentes mais conceituadas do mercado, com mais de 20 anos de experiência em lançar e gerenciar carreiras.