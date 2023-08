O prefeito Chico Sardelli entregará, nesta quinta-feira na região do Portal

“Princesa Tecelã”, a nova remodelação viária implantada na entrada da cidade. A solenidade faz parte da programação especial de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

“Vamos encerrar o mês de aniversário de Americana com chave de ouro, mas ainda teremos outras atividades nos próximos dias que fazem parte da celebração dos 148 anos da nossa cidade. A importante obra de remodelação viária na entrada da cidade foi um investimento necessário para aquela região e que garantirá tranquilidade ao trânsito local”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O projeto contemplou a remodelação da geometria da região do Portal, a instalação de quatro conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico das avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende a região, passeio público, mobiliário urbano, acessibilidade, paisagismo e execução de rede de drenagem.

“Estou extremamente feliz por fazer parte desta gestão que trabalha incansavelmente na busca por melhorias em todas as áreas. Essa obra é mais uma prova do trabalho em conjunto da nossa equipe, que não mede esforços para fazer uma Americana mais humana e inteligente”, comemorou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“É um momento histórico para nossa cidade, por se tratar de uma obra tão esperada por todos. E esse momento se deve ao trabalho e esforço do nosso prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, que são os comandantes dessa gestão que trabalha muito em prol dos americanenses”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana investiu R$ 5.121.157,27, provenientes da linha de crédito do Programa Desenvolve SP. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

