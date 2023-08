A Startup de Americana UniCidades Consultoria e Tecnologia participa

nos dias 4 e 5 de setembro, do Connected Smart Cities & Mobility Nacional 2023, o maior e mais importante evento de negócios e conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil. No formato presencial, o evento será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O público esperado é de mais de 5 mil visitantes, em uma estrutura de 12 áreas de conteúdo, palestras, rodadas de negócios, eventos simultâneos e premiações para negócios inovadores.

A UniCidades marca presença nessa megaestrutura com sua expertise no fornecimento de soluções GRP (Government Resources Planning) na construção de cidades inteligentes. Em seu estande, a empresa vai demonstrar como o produto UniCidadão tem auxiliado prefeituras a criarem a Base Única do Cidadão, criar canais de atendimento e relacionamento entre governo e cidadão, integrando as secretarias municipais.

“A partir da nossa experiência nas áreas assistenciais da saúde, educação e social, e da observação da necessidade do meio, desenvolvemos uma tecnologia capaz de organizar de forma sistêmica a gestão governamental, permitindo que os gestores possam identificar, localizar, planejar e gerenciar as pessoas e os serviços ofertados”, explica Wilian Josué, CEO da UniCidades.

O sistema desenvolvido pela UniCidades, apoiado por uma camada de serviços, coleta, gerencia dados e produz informações que apoiam o gestor na tomada de decisão, integrando os processos da administração pública. A solução, que já é utilizada em municípios como Águas de São Pedro, Nova Odessa e Rio Claro, permite que todas as informações e atividades estejam à mão do administrador em tempo real, ao alcance de um click. Trata-se de uma solução que oferece aos administradores públicos todas as ferramentas para que possam alcançar uma gestão eficaz e transparente, possibilitando a otimização dos recursos e incremento de receitas.

Através do aplicativo UniCidadão, de forma digital e/ou numa Central de Atendimento Municipal, o munícipe apresenta seus dados e documentos para validação e, após homologação, passa a ter acesso aos serviços municipais de forma fácil e rápida em um único local, como serviços de saúde, educação, social, abertura de protocolos, entre outros, permitindo a gestão participativa e colaborativa entre governo e cidadão.

Os canais de atendimento têm um papel importante de apoio aos serviços digitais, oferecendo um atendimento humanizado para aqueles que necessitarem. Nesse sentido, foi criado o serviço CADU – Central de Atendimento Digital UniCidadão, que através das integrações com sistemas de saúde realiza um serviço automático de mensageria via WhatsApp e ainda, de forma complementar, a disponibilidade de contato via 0800, que amplia o acesso e horário de atendimento – de segunda a sexta das 7h às 19h – para agendamentos e confirmação de consultas e exames.

O CADU tem como objetivo reduzir o absenteísmo dos serviços ofertados pela saúde, otimizando recursos disponíveis e melhorando indicadores. Na prática, a tecnologia facilita e agiliza o acesso aos serviços públicos municipais, de forma organizada, elimina deslocamentos desnecessários, reduz aglomerações em unidades de saúde e aumenta a percepção dos cidadãos quanto à qualidade dos serviços.

“Além de otimizar a gestão e combater o desperdício de dinheiro público, a tecnologia torna-se uma importante ferramenta de incremento de receita aos cofres públicos. Através da coleta estratégica e da manutenção e atualização dos dados, é possível desenvolver ações complementares para melhoria dos indicadores de saúde e aumento no repasse de recursos do governo federal para o município em especial através do programa Previne Brasil”, exemplifica Josué.

Sobre a UniCidades

A UniCidades Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda é uma startup especializada no fornecimento de soluções GRP (Government Resources Planning), na construção de Cidades Inteligentes. Foi fundada em 11 de novembro de 2019, em Americana (SP), com o propósito de trabalhar para ser a melhor solução e mais bem avaliada empresa de inteligência e integração entre governo e cidadão, liderando e inspirando o mercado govtech.

