 Prefeitura executa sinalização viária no São Luiz

A prefeitura foi arrumar a sinalização do São Luiz

após o recapeamento asfáltico, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana segue executando o trabalho final no bairro.

“Além da sinalização das ruas recapeadas, estamos revitalizando também a pintura de solo em alguns pontos, além de passagem de pedestres e vagas específicas”, comentou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Com recursos próprios, a administração de Americana revitalizou 10 ruas no bairro.

Nesta terça-feira (29), a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) está finalizando o recape de quatro ruas do bairro Campo Limpo.

Mais notícias da cidade e região

Com investimento de R$ 26.662.387,73, a atual administração vai revitalizar 232 mil metros quadrados compreendendo 49 vias nos bairros Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.

Siga o novo momento em todas as redes sociais e aproveite também e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP