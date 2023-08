Sumaré classifica 6 para final estadual do Pró-Atletismo

Sumaré tem seis6 atletas na final estadual no Pró-Atletismo.

A equipe tem por finalidade incentivar a prática da modalidade no Estado de São Paulo e favorecer a descoberta de novos valores para o esporte, valorizando a frequência e o consequente aproveitamento escolar dos estudantes do ensino fundamental e médio através da prática do esporte.

A competição tem quatro categorias: A (9 e 10anos), B (11 e 12 anos), C (13 e 14 anos) e D (15 e 16 anos), e Sumaré teve representantes nas quatro categorias e em ambos os sexos, com os atletas/alunos da escolinha de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer, treinados pelo professor Vanderlei Maccari.

Na categoria A, a competição tem apenas a fase regional e Sumaré teve três medalhas:

Ouro – Matheus Guilherme C. Batistia – 600 Metros

Prata – Laura L. Moretti – Salto em Distância

Prata – Laura L. Moretti – 50 metros

Classificados para o estadual:

Categoria B – Ouro – Samara M. Souza – Salto em distância (Classificada para o estadual)

Categoria D – Ouro – Nicolly C. Vasconcelos – 100m e 400m

Categiria D – Ouro – Arthur M. Dias – 400m

Categoria D – Ouro – Ana B. Felix – 1500m

Categoria D – Ouro – Joyce N. Souza – Arremesso de Peso

Categoria D – Ouro – Renan O. Brack – Arremesso de Peso

Outros dois atletas aguardam resultado das outras regiões para saber os classificados por índice técnico:

Categoria C – Prata – Debora B. Aldophe – 75m e Salto em Distancia

Categoria C – Prata – Felipe do Prado – 1000m

Os já classificados Samara M. Souza (Categoria B) e Ana B. Felix (Categoria D), poderão ainda se classificar em uma segunda prova, onde foram prata, dependendo do índice técnico.

