Fundo Social arrecada mais de 2 toneladas de alimentos no Roteiro Gastronômico

O Fundo Social de Solidariedade de Americana arrecadou 2.618,55 quilos de alimentos durante a realização do Roteiro Gastronômico, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura em comemoração ao aniversário de 148 anos da cidade, no final de semana.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu a todos que contribuíram e levaram os alimentos. “Agradecemos a todas as pessoas se organizaram e conseguiram entregar os alimentos durante este evento, que proporcionou muitas atrações à população. O ato de solidariedade de cada um foi muito importante e vai ajudar a levar comida para a mesa das famílias que mais precisam”, disse Lionela.

A ação de arrecadação de alimentos continua no Fundo Social de Solidariedade. As doações, principalmente, de arroz, feijão, óleo e açúcar, podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim São Paulo.

“Os alimentos vão ajudar a reforçar e compor as cestas básicas montadas pelo Fundo Social de Solidariedade, garantindo a alimentação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza”, disse Lionela.

A população pode doar alimentos não perecíveis e dentro da data de validade. O Fundo Social de Solidariedade faz um apelo para que a população se certifique da data de validade antes de fazer a doação.

Na arrecadação feita no final de semana, por exemplo, 198 quilos estavam com a data de validade vencida. Um pacote de feijão que foi entregue estava vencido desde 2020.

