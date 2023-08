Acia cria hub para empresas que querem fazer negócios no exterior

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) está implantando um hub para as empresas interessadas em fazer negócios no exterior. O atendimento completo terá a duração de 81 horas e é voltado para as indústrias da cidade e região, desde que sejam associadas de alguma entidade. Para colocar este projeto em prática, a associação formalizou uma parceria com o consultor Olavo Furtado, com mais de 25 anos de experiência na área. O evento começa no dia 11 de setembro e os interessados podem fazer a inscrição no 98400-8395 com Beatriz ou no e-mail beatriz.rodrigues@acia.com.br

O objetivo do hub é mesclar um atendimento individualizado com atendimento também coletivo, conhecendo assim a necessidade de cada empresário e seu interesse em gerar ou até mesmo podendo ampliar os negócios com o mercado exterior, independentemente da maturidade internacional de cada empresa. Significa dizer que a empresa – independentemente de ter ou não atividades no exterior – poderá usar o hub para apoiar suas decisões nesta área.

Cada empresa poderá participar com até dois representantes e o hub é voltado para todas as áreas de atuação relacionadas ao mercado externo. Haverá um espaço para mentoria com o objetivo de gerar novos conhecimentos em comex, troca de experiência com empresas que já operam no exterior, consultoria personalizada na busca de solução em cada demanda específica.

“O primeiro passo é ouvir a necessidade e a intenção do empresário em relação ao mercado externo. Vamos fornecer todo apoio necessário para que eles tenham condições de alcançar este mercado, oferecendo sugestões, indicando entidades de apoio e fornecedores de serviços. O interesse existe, mas as empresas que não estão no mercado externo não sabem como começar. E as que já estão querem conhecer novas formas de ampliar a participação em mercados. Vamos trabalhar estas questões de forma personalizada para cada empresa do hub”, explicou Olavo.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, esta é uma grande oportunidade de a associação atuar como parceria e ajuda às empresas em gerar mais emprego e renda. “Não importa o tamanho da indústria e o que ela produz. Este programa visa oferecer condições para que todos tenham acesso aos mecanismos e assim possam vender suas mercadorias no mercado externo. O hub vai estreitar este relacionamento e abrir portas para novos negócios”, avaliou.

Cada empresa participante vai montar seu horário de acordo com a disponibilidade da empresa e do hub e assim definir a agenda em conjunto para que os atendimentos sejam realizados de forma personalizada e em grupo, mas sem atrapalhar o dia a dia da empresa. “Criamos um modelo de atendimento que é bom para todos”, concluiu Marcelo.

