Campanha contra linhas cortantes 100 antenas a motociclistas

Mais de 100 motociclistas receberam antenas contra linhas de cerol, de maneira gratuita, na manhã desta quarta-feira (30), durante a “Campanha Fique Antenado”, realizada entre a avenida Santa Bárbara e a rua do Ósmio, em frente ao Tivoli Shopping. A campanha, idealizada pelo vereador Kifú, foi promovida pela CPFL, SCS Tecnologia e Exxmed Medicina Ocupacional, com apoio da Prefeitura, do Tivoli Shopping e de diversas empresas.

“Essa campanha de conscientização, valorização e segurança para motociclistas e motoboys complementa outras iniciativas já em andamento e projetos que visam aprimorar as condições desses profissionais na cidade”, diz o vereador. Segundo Kifú, o evento desta quarta-feira superou as expectativas dos organizadores, contando com grande adesão de motoboys e motociclistas de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana.

Durante a atividade, que contou também com a presença do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e do vice-prefeito Felipe Sanches, foram distribuídos panfletos com informações sobre como soltar pipas de forma segura, os riscos associados ao uso de cerol e as penalidades correspondentes, bem como medidas para se proteger de linhas enquanto se está em uma motocicleta.

“O prefeito demonstrou grande apoio à atividade promovida hoje e já se comprometeu a realizar novo evento na Semana Nacional do Trânsito, prevista para o mês de setembro”, concluiu o vereador.

