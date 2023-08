Novo reservatório do Jardim Ipiranga é entregue pelo prefeito Chico

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta quarta-feira (30) o novo Centro de Reservação de Água do Jardim Ipiranga (CR-5), como parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi; do superintendente do DAE – Departamento de Água e Esgoto, Carlos Cesar Gimenez Zappia; do representante da Eurotanks, empresa responsável pela execução das obras, Guilherme Toscano; do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi; e dos vereadores Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine, Thiago Martins e Silvio Dourado.

“Fico muito feliz em dar mais esse passo importante para virar a página da falta de água em Americana. A cidade está aumentando e precisamos ampliar os serviços para poder atender a população. Falo todos os dias com o DAE para cobrar ações positivas para a cidade voltar a sorrir”, disse o prefeito Chico.

“Estamos caminhando para acabar com a falta de água na cidade. É um trabalho longo, mas temos várias ações em andamento que vão tornar isso possível futuramente”, destacou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

“Nossa gratidão a todos os funcionários do DAE, sabemos da luta diária, um trabalho árduo, difícil. Desde o começo eu e o prefeito Chico sabíamos dos desafios com relação à água na cidade. Mas estamos enfrentando tudo isso com a cabeça erguida. É um trabalho a longo prazo, mas seguimos em frente”, disse o vice Odir.

LEIA TAMBÉM: Acia cria hub para empresas que querem fazer negócios no exterior

“Hoje o reservatório é realidade, prefeito. O senhor está dando um grande passo na questão hídrica do município. Essa é a Americana que a gente quer, com dignidade, com saúde e com qualidade de vida. Que você e o Odir continuem com essa coragem, porque Americana voltou a sorrir”, disse o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

“Não poderia deixar de dizer o quanto estou feliz e grato ao prefeito Chico, ao vice Odir e aos secretários por essa grande conquista para nós todos”, falou o vereador Lucas Leoncine.

O novo Centro de Reservação tem capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros, montado com placas de aço vitrificado nas laterais e instalado na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal). O antigo tanque da região do Jardim Ipiranga fica na Rua Itaúna, com capacidade para 400 mil litros. Somados os dois, serão armazenados até 2,5 milhões de litros de água.

O espaço conta ainda com playground, academia ao ar livre, gramado e iluminação de LED, sendo uma alternativa de lazer para a população.

A iniciativa do DAE de contemplar os moradores da região com a praça de lazer foi possível por meio de uma parceria com a Eurotanks, que fez a doação dos equipamentos, brinquedos, bancos, paisagismo e toda a estrutura instalada no local.

“A intenção foi integrar a comunidade à obra, já que ali é um espaço onde as pessoas fazem caminhada, passeiam com os pets e brincam. Agradecemos à Eurotanks pela parceria e pela doação dos equipamentos”, salientou Zappia.

No reservatório também já foram instaladas as câmeras de segurança do sistema de videomonitoramento que está sendo implantado em todas as unidades da autarquia.

O prefeito Chico e as demais autoridades fizeram o acionamento das bombas que compõem o sistema, logo após a cerimônia de entrega.

Também estiveram presentes o secretário de Comunicação e Tecnologia, Leon Botão , o chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli e o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi.

Mais duas entregas até o fim do ano

Além do Centro de Reservação CR-5 (Ipiranga), o DAE está na reta final da instalação do novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3) e da Cidade Jardim (CR-6). Os três reservatórios juntos aumentarão a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O investimento é de R$9.963.588,68, recursos do DAE Americana.

Mais dois reservatórios serão construídos futuramente nas regiões dos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP