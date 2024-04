Gabriely Miranda, modelo e namorada de craque Endrick

é a nova integrante do time de influenciadores de Neosaldina, medicamento referência no alívio rápido de dores de cabeça. Com muito bom humor, a modelo fez algumas declarações nas redes sociais, avisando que teria uma novidade durante a participação do podcast PodDelas, gerando especulações e muito palpites dos fãs.

“A chegada da Gabriely no nosso squad de Neosaldina vem reforçar o time de craques no alívio da dor de cabeça e é o toque perfeito que procurávamos para nos aproximar ainda mais do nosso público jovem e desse casal incrível.”, explica Carla Dias, diretora de Consumer Marketing e Comunicação Integrada da Cafehyna, responsável por todas as campanhas e ativações de marca.

Em dezembro de 2023, a marca Neosaldina anunciou Endrick como o novo embaixador da marca. Agora, com Gabriely se juntando ao time Neosa a ideia é explorar a conexão do casal e da marca na vida dos dois de forma natural, ampliando suas participações em ações de branding, marketing e publicidade.

“Estou orgulhosa em participar de mais um projeto com ele. Acompanhá-lo de perto e ver sua trajetória é inspirador e fico feliz em participar desse momento especial”, explica Gabriely Miranda.

Embaixador Neosaldina desde 2023, Endrick estreou seu primeiro comercial televisivo para a marca, com o mote “Chama a Neosa, Chama Na Alegria”. O craque também marca presença em todas as ativações digitais de Neosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)