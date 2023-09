Namorados? Diego Pupe e Jair Renan

Ex-assessor do filho mais novo de Jair Bolsonaro, 04 Bolsonaro, disse que teve um relacionamento “delicado”, “romântico” e “amoroso” com J. Renan. A entrevista foi exclusiva ao portal Metrópoles, logo após Diego prestar depoimento na Polícia Civil do DF.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse “auê” da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP