O vereador Cabo Natal e o candidato a prefeito em 2020

Capitão Jackson agora fazem parte do time do Republicanos em Nova Odessa.

Eles devem ser apresentados em ato no próximo domingo.

Natal foi o vereador mais votado da cidade- o mais votado da história e seu nome chegou a ser cotado para ser o vice do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL), mas ele se afastou do grupo. Com mais de 1 mil votos em 2020, CN é um dos assets mais relevantes na política de Nova Odessa.

Jackson teve 4,4 mil votos em 2020 e ficou em 3o lugar. Sua votação poderia mudar os rumos da eleição naquele ano, assim como o apoio do vereador pode pesar no debate com o eleitor.

