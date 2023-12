Natal Premiado: Mais1.Café lança campanha sorteia mais de R$ 1 milhão em prêmios

Para estar presente na época mais iluminada do ano, a Mais1.Café presenteia os consumidores com a campanha Natal Premiado, com R$ 1 milhão em prêmios para saborear e apreciar os produtos da rede. A partir de 15 de novembro, todos os consumidores que realizarem compras acima de R$ 20,00 nas unidades da rede em todo o país, ganham na hora a chance de jogar na roleta eletrônica, disponíveis nos totens de autoatendimento das lojas e podem concorrer a diversos prêmios, entre bebidas, acompanhamentos e utensílios da marca. A promoção segue vigente até o dia 31 de dezembro.

De acordo com Gare Marques, cofundador e diretor de marketing da Mais1.Café, além do cupom que permite girar a roleta pela primeira vez, a cada R$ 10,00 excedente nas compras, o consumidor ganha mais uma chance de participar. “Criamos uma campanha pensando em abranger o máximo possível de clientes, serão mais de 100.000 prêmios sorteados de forma interativa e divertida. Desenvolvemos um sistema exclusivo que premia na hora, para conectarmos cada vez mais os sabores e produtos da franquia com todos que amam café e os demais produtos da nossa rede”, compartilha Marques.

A campanha Natal Premiado oferece, em acompanhamentos, 20 mil cookies de chocolate e 20 mil pães de queijo. Já em bebidas, a rede disponibiliza milhares de copos com sabores que são a cara da rede, como 30 mil Cafés quentes e 20 mil cafés gelados com as principais receitas do cardápio, além de 10 mil copos plásticos reutilizáveis.

Considerada a maior campanha de prêmios da história da rede, o Natal Premiado é uma ação autorizada pela Secretaria de Reformas Econômicas, que segue até 31 de dezembro. Para encontrar a unidade mais próxima, acesse o site.

Sobre a Mais1.Café

A Mais1.Café foi fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre e nasceu com o propósito de unir a qualidade do café especial com a agilidade do atendimento “to go”, possibilitando que as pessoas consigam tomar um café da melhor qualidade mesmo que estejam na correria do dia a dia. O objetivo é otimizar a experiência do cliente por meio de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado. A rede oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar as bebidas, o cardápio tem salgados e doces importados da Europa e América Latina, que possibilitam diversas combinações para potencializar tal experiência. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 250 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 670 unidades confirmadas no Brasil. Para 2023, a expectativa da rede é ultrapassar as 800 lojas em todo o território nacional. Saiba mais aqui.

