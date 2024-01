Natal vai atrás de partido pra vir a prefeito

Vereador mais votado de 2020, Cabo Natal (Avante)

diz que são ilações as notas que indicam que ele deve ser o candidato a vice na chapa do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL). Houve um encontro no final do ano e o time Bill passou a considerar Natal como ‘do grupo’.

O parlamentar tem dito que seu grupo se sentiu traído pelo grupo do ex-prefeito e ex-tucano na disputa pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Capitão Jackson (que foi candidato a prefeito em 2020) e CN tinham encaminhado a filiação e a candidatura pelo PL, mas ficaram sabendo que o partido foi passado a Bill ‘por cima’.

Natal disse ao NM reconhecer que vai ter dificuldades para conseguir um partido no período da janela eleitoral, mas confirmou que o plano, neste começo de ano, é manter a pré-candidatura a prefeito.

RELAÇÃO COM LEITINHO– Desde o começo do mandato, a relação do vereador Natal com o governo do prefeito Leitinho apresentava um jogo de ‘morde e assopra’, mas nos últimos meses o tensionamento aumentou e a situação para este ano deve ser mesmo de o campeão de votos na oposição ao prefeito.

