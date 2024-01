A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa os arremates finais na obra da Nova Praça “Fioravante Furlan”, entre as ruas do Estanho, Alumínio, Manganês e Cobre, no bairro Mollon. O espaço será entregue oficialmente nesta quinta-feira (11), às 19 horas.

A nova área para o lazer, convívio e atividades físicas dispõe de novo piso, playground, quadra de areia, bancos moldados em diversas cores e paisagismo.

