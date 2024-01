Vítima vê ladrão na construção, chama a PM e homem é pego na laje

Um homem de 28 anos, em situação de rua, foi preso após ser flagrado dentro de uma casa em construção no bairro Residencial Jardim dos Pinheiros, em Americana. A ocorrência aconteceu por volta das 21h15.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de furto em andamento em uma casa em construção, onde o proprietário estaria visualizando um indivíduo no interior da residência, tentando furtar alguns objetos.

No local, os policiais militares realizaram o cerco e localizaram o indivíduo na laje da casa. De imediato, o homem se entregou. Com o indiciado, foi localizado uma bolsa, contendo uma torneira, um lustre, um registro hidráulico e uma válvula hidra. Ante o exposto, o indivíduo foi conduzido á Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

LEIA TAMBÉM: Roubou bolsa, tentou fugir, mas rodou pra PM e foi preso

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP