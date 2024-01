A realme acaba de revelar que a nova lente periscópio

desenvolvida pela marca será um dos grandes destaques da realme 12 Pro+ 5G, a próxima geração da chamada Number Series, que chegará em breve ao Brasil junto com o lançamento global do produto. O anúncio também marca a estreia desta tecnologia no segmento de smartphones intermediários e foi oficializado durante o Media Preview realme 2024, evento global da companhia, realizado em Las Vegas (EUA).

O evento apresentou em primeira mão todas as funcionalidades da lente no novo realme 12 Pro+ 5G. A tecnologia traz um resultado de foto extremamente avançado e, além de inédito e pioneiro neste segmento, vai se unir ao outro grande destaque, um design luxuoso do aparelho.

Novo posicionamento, mais uma inovação

Em linha com seu novo posicionamento “Make it real”, a realme incorporou insights de seus usuários para o desenvolvimento da nova lente para integrá-la ao realme 12 Pro+ 5G.

De acordo com uma pesquisa realizada globalmente pela marca, os consumidores preferem maior capacidade de zoom com 3x ou mais, uma tecnologia que até então estava presente apenas nos smartphones mais caros, também conhecidos como flagships. A realme, no entanto, quebra mais uma vez essa hegemonia como a primeira marca a trazer a tecnologia de lente periscópio aos smartphones de nível intermediário, inclusive aos consumidores brasileiros.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

A partir disso, a marca desenvolveu uma fórmula proprietária de lente periscópio para garantir imagens de alta qualidade sob várias condições. A tecnologia foi introduzida pela primeira vez no realme GT5 Pro, lançado em novembro de 2023, que se destacou entre os aparelhos flagship. O novo realme 12 Pro+ 5G adotará a mesma abordagem, integrando um sensor líder de mercado, uma plataforma de alto desempenho e um algoritmo avançado, tudo para oferecer aos consumidores e fãs um desempenho de imagem superior.

realme 12 Pro+ 5G traz a melhor lente periscópio do segmento

O realme 12 Pro+ 5G conta com maior clareza e estabilidade para fotos noturnas, ao mesmo tempo que minimiza reflexos e imagens fantasmas. Ele consegue isso com uma combinação única de estabilização óptica (OIS) de inclinação de prisma, revestimento de estrutura de comprimento de onda secundário e sombra de lente com padrão de onda, capacidades técnicas também utilizadas no GT5 Pro. Possui um modo retrato com zoom de 3x e uma distância focal de 71 mm, criando uma profundidade de campo naturalmente rasa, perfeita para fotos e posts nas redes sociais. Além disso, o realme 12 Pro+ 5G lidera o segmento em recursos de telefotos, ou seja, fotos com bastante zoom, oferecendo zoom digital de até 120X.

Sensor telefoto de última geração

O modelo possui o maior sensor telefoto periscópio do segmento, o sensor principal OV64B, que supera os concorrentes e se iguala a outros aparelhos flagship. Com um tamanho de 1/2 polegada, é duas vezes maior que o sensor telefoto de aparelhos top de linha que ultrapassam a barreira dos R$ 13 mil, por exemplo. Graças à maior abertura e entrada de luz, a lente telefoto do realme 12 Pro+ 5G é quase três vezes mais sensível à luz do que a versão aparelhos topo de linha de marcas concorrentes.

Zoom sem perda de qualidade A estabilização óptica (OIS) do sensor Sony IMX890 auxilia o aprimoramento da fotografia noturna. Ele possui um sensor grande de 1/1,56”, distância focal equivalente a 24 mm e ampla abertura de f/1,8, ou seja, uma lente perfeita para fotografias noturnas. Com suporte OIS, outro grande destaque por fornecer gravação de vídeo estável e otimizar a taxa de sucesso das fotos. Além disso, o realme 12 Pro+ 5G possui uma lente telefoto periscópica e uma câmera ultra grande angular. Oferece ainda zoom sem perdas de 0,6x, 1x, 2x, 3x e 5x, proporcionando uma experiência fotográfica com zoom sem perdas de distância focal total, comparável a de dispositivos top de linha.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP