Biblioteca Municipal promove sessão de contação de histórias

A Biblioteca Municipal de Americana promove uma sessão gratuita de contação de histórias nesta quinta-feira (11), às 14h, com a arte educadora e atriz Gláucia Neves. A classificação é livre para todas as idades.

Gláucia é arte educadora há mais de 20 anos e atriz há mais de 30. Ela contará as histórias “Bom dia todas as cores”, de Ruth Rocha, e “O monstro das cores”, de Anna Llenas.

“A contação de histórias faz parte de nossa programação de férias e atende interessados de todas as idades. Será uma tarde lúdica, com muita fantasia e a ampliação do imaginário que toda obra literária suscita”, afirma a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A Biblioteca Municipal é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157

