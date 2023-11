N'Calma ocupa Museu da Imigração este sábado

No próximo sábado (25), o N’Calma realiza a “Ocupação” no Museu da Imigração

de Santa Bárbara d’Oeste a partir das 16h. O coletivo N’Calma tem uma longa trajetória na promoção de ocupações de espaços públicos, junto dos órgãos municipais, para proporcionar acesso à cultura e arte. Utilizamos esses locais como ferramentas para aproximar as pessoas do lazer e da arte.

Mas afinal, o que é uma ocupação? A definição do coletivo é de uma celebração vibrante repleta de música, cortesia dos DJs que fazem parte do N’Calma, onde vão tocar variedades de estilos durante todo o evento. Além disso, o espaço do museu contará com a presença de artistas plásticos e artesãos, expondo suas obras ou disponibilizando stands para a venda de artes em geral. Dessa forma, em conjunto, o evento pretende não apenas fomentar a cultura, mas também impulsionar o comércio local e valorizar aqueles que se dedicam à arte. Oficinas de estamparia de camisetas, atividades lúdicas e construtivas para as crianças no espaço kids, também se fará presente na “Ocupação”, onde o coletivo acredita que a jornada pela arte começa em casa, e com os pequenos, buscamos cultivar desde cedo essa conexão especial.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a “Ocupação” no museu contará com serviço de bar, alimentação, oficinas de estamparia de camisetas, atividades lúdicas e construtivas para as crianças.

Programação Musical

16h: Lulux

17h: SBO Vinicius

19h: Bãrr Casagrande

20h: Tchelo Casagrandre

21h: Aviz Martinez

22h: PsiloJam

Expositores: Brecho Costela de Adão, UID HeadShop Tabacaria, Lux Cristalina, Rootsanato, Caio Cain e Libre 5 Tatoo.

Oficinas: Mini Noix, String Art e Live Silk 019.

O Museu da Imigração fica na Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

