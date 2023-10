Nebacetin, marca da Hypera Pharma referência1 no tratamento e no cuidado dos machucados de toda a família, expande seu território para a categoria de assaduras infantis com Nebacetin Baby, uma linha completa para o cuidado das assaduras.

Com fórmulas exclusivas que combinam a eficácia do Óxico de Zinco e do Dexpantenol, com alto poder de hidratação e reparação e a naturalidade do Extrato de Calêndula, que acalma a pele sensível e alivia os sinais de vermelhidão, a linha Nebacetin Baby chega com dois cremes, um para cada momento da troca de fraldas: Nebacetin Baby Prevenção e Nebacetin Baby Regeneração.

O primeiro é um creme para prevenção de assaduras de uso diário, que forma uma camada de textura leve e mantém a pele do bebê macia, hidratada e saudável³. Já a versão destinada à regeneração cuida da pele já sensibilizada, formando uma barreira protetora de longa duração e proporcionando 3x mais o poder de regeneração2-4 da pele.

As novidades são apresentadas em uma campanha inédita, desenvolvida pela Cafehyna, área responsável por todas as campanhas e ativações da Hypera Pharma. Além de divulgar a nova linha de produtos Nebacetin, a peça publicitária mostra os novos mascotes da marca, que explicam como os cremes podem ajudar no cuidado da pele do bebê.

“A campanha de lançamento compartilha um insight super verdadeiro a respeito da rede de apoio que toda mãe ou pai precisam quando têm uma criança nova em casa. A ideia criativa brinca com a nossa duplinha fera de mascotes para ajudar na proteção e regeneração da pele do bebê.”, explica Carla Dias Araujo, Diretora de Marketing e Comunicação da Cafehyna.

A campanha é o pontapé inicial para diversas ativações no âmbito digital, visando reforçar a confiança e tradição da marca ao mesmo tempo em que reforça o papel de aliado ao cuidado das famílias brasileiras por mais de 50 anos.

Os produtos são hipoalergênicos, livres de corantes, conservantes e parabenos3,4.

Preço médio sugerido

Nebacetin Baby Prevenção | 30g R$16,90 | 60g R$31,90 | 120g R$55,90

Nebacetin Baby Regeneração | 30g R$28,90 | 60g R$49,90