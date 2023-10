DISE Americana estoura depósito de drogas na região do São Luiz

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagou, na manhã desta quarta-feira, a Operação “CAMPO LIMPO” que tinha por objetivo combater e coibir o tráfico de drogas na região dos bairros São Luiz e Campo Limpo, em Americana.

Após recebimento de denúncia anônima na Sede da DISE, noticiando que um imóvel na rua Manoel José do Nascimento poderia ser uma “casa bomba” (local para armazenamento de drogas), foram iniciadas diligências com o objetivo de constatar a veracidade da denúncia. Pela manhã, durante a Operação Policial deflagrada por equipes operacionais da DISE, um indivíduo foi abordado no local alvo das investigações.

Durante procedimento de busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, o abordado acabou confessando aos policiais da DISE que mantinha drogas armazenadas em sua residência, conduzindo os policiais até o local do esconderijo. Foram encontradas farta quantidade de drogas, entre cocaína e maconha, além de dinheiro, balança de precisão, celulares e embalagens vazias em grande quantidade.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão ao investigado, sendo conduzido juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou ciência dos fatos e deliberou pela manutenção da prisão em flagrante.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

