DIG Americana captura e prende procurado por estupro de menina de 8 anos

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da DIG de Americana, efetuou diversas diligências na manhã desta terça-feira com o objetivo de prender um homem foragido da justiça no estado do Maranhão, acusado de estuprar uma criança (menina) de apenas oito anos de idade.

Os Policiais Civis fizeram diligências na cidade de Sumaré, no bairro Salerno, com a informação de que o foragido estaria escondido em uma “favela do Salerno”, mas não foi encontrado. Logo após, com informações da Divisão de Inteligência Policial – DIP/DIPOL, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, os policiais desta DIG lograram êxito em localizar o procurado na cidade de Paulínia, no bairro Bom Retiro, na casa de familiares. O local fica na divisa com a tal “favela do Salerno de Sumaré”.

O procurado possuía em seu desfavor mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável (Art 217- A do Código Penal) emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, da 1ª Vara de São Mateus.

Segundo o preso, os fatos ocorreram no início de 2023 e a fuga para outra cidade aconteceu pois estava sendo ameaçado por familiares da vítima. Ainda, o homem disse que além dele, foram presos um primo e a mãe da vítima.

Diante dos fatos, o capturado foi conduzido até a DIG de Americana, onde foram registrados os procedimentos de Polícia Judiciária, exame de IML e depois foi recolhido à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, aguardando audiência de custódia.

