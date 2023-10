Engoliu pedras de crack pra fugir do flagrante

Para fugir do flagrante, um homem engoliu pedras

de crack este final de semana em Americana. O homem de 38 anos precisou ser hospitalizado. A ação da Gama (Guarda Municipal) começou quando agentes viram o suspeito por volta das 18h deste domingo, na Rua Carioba.

O homem estava em uma bicicleta e tentou fugir da abordagem.

A equipe correu atrás e alcançou o suspeito, que confessou que tinha engolido algumas pedras de crack, mas ainda tinha 28 porções com ele.

Após parar o homem, os guardas relataram à Polícia Civil os fatos. Foi determinado flagrante por tráfico. O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde ele ficou internado sob escolta policial.

