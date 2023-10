Quanto ganha um brasileiro nos EUA?

Brasileiros nos EUA- Em um relatório divulgado nessa semana, o Nonfarm Payroll,

principal indicador do mercado de trabalho dos Estados Unidos, apresentou um desempenho surpreendente, com a geração líquida de 336 mil novos empregos, o número mais alto desde janeiro.

A taxa de desemprego permaneceu baixa, em 3,8%.

Em outra divulgação desta semana, o relatório Jolts referente a agosto, apontou um forte aumento no número de vagas abertas, passando de 8,9 milhões para 9,6 milhões. Isso compensou a queda observada nos meses anteriores e deixou o número de vagas abertas cerca de 50% acima do número de pessoas desempregadas, indicando uma demanda significativa por trabalhadores.

Cargos e salários para brasileiros nos EUA

Setores como alimentação, paisagismo, educação e finanças estão recrutando ativamente brasileiros nos Estados Unidos.

E a disparidade salarial entre os nossos salários e os de lá é notável.

Um atendente de fast food nos EUA pode ganhar o equivalente a impressionantes R$ 11 mil por mês.

Profissionais brasileiros ocupando funções como de babás, auxiliares de limpeza e cozinheiros podem receber salários iniciais de R$ 7.000 a R$ 7.800 por mês, respectivamente.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os profissionais de medicina e outros campos altamente especializados podem alcançar remunerações extraordinárias, chegando a R$ 2,5 milhões anuais – R$ 208 mil por mês, que é o caso de um cardiologista contratado pela Duluth Clinic, em Minnesota, e graduado na Universidade Federal do Ceará.

Domínio da língua

É importante destacar que um bom domínio do inglês pode resultar em salários mais altos nos EUA. Estudos mostram que imigrantes fluentes em inglês podem ganhar até 135% a mais do que aqueles que não dominam o idioma.

A Flórida se destaca como um estado irresistível para os brasileiros, além do clima e aspectos físicos semelhantes aos nossos, ainda tem uma taxa de desemprego de apenas 2,7%, em comparação com a média nacional de 3,8%.

Um setor que cresceu exponencialmente e merece destaque na Flórida é o da construção, que gerou 6.700 novos empregos nos últimos meses.

Vale salientar que, assim como o sonho americano continua a atrair brasileiros em busca de oportunidades profissionais, os Estados Unidos estão em busca de talentos, e os números falam por si. Em 2022, um recorde: 23.596 green cards foram concedidos a brasileiros, junto com 12.983 cidadanias americanas, de acordo com dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

No entanto, é fundamental compreender que o processo de imigração é complexo e requer orientação especializada. A escolha do visto adequado é crucial, com implicações tributárias, empresariais e profissionais a serem consideradas.

Com conseguir o visto de trabalho

A documentação necessária para obter um visto ou green card varia de acordo com o tipo de visto e pode incluir evidências de habilidades, diploma, histórico escolar, comprovantes de remuneração acima da média e atestado de antecedentes criminais, entre outros requisitos específicos para cada categoria de visto.

Uma consultoria profissional para o processo de imigração é essencial para quem deseja morar e trabalhar legalmente nos EUA.

Dr. Vinicius Bicalho, advogado especializado em migração e internacionalização de negócios e CEO da Bicalho Consultoria, enfatiza que “As oportunidades de emprego nos EUA para brasileiros são uma realidade cada vez maior, mas é fundamental estar bem-informado sobre o processo de imigração e escolher o caminho certo para alcançar seus objetivos profissionais.”

Diferentes tipos de vistos, como o EB-2, que concede residência permanente a profissionais estrangeiros experientes, e a modalidade NIW (National Interest Waiver), que permite conquistar o Green Card sendo seu próprio patrocinador, estão à disposição, através da orientação especializada da Bicalho Consultoria Legal.

“Embora a posição do Brasil em sétimo lugar no mercado de trabalho americano seja um fenômeno positivo, é importante que cada requerente tenha conhecimento de como é sua área de atuação em terras norte-americanas e quais são os caminhos legais para se chegar até ela.” enfatiza Dr. Vinícius.

No site da Bicalho Consultoria é possível preencher um formulário de pré-avaliação migratória que pode sugerir a escolha mais adequada de visto para cada caso, encurtando assim todo o processo.

Vinícius Bicalho:

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

Mestre em direito nos EUA pela University of Southern California e no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos;

Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM.

