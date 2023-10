A economia americana em uma corda tensa

A América está hoje no ponto mais crítico da sua história moderna.

Está ameaçado de um colapso que, se acontecer, arrastará a maior parte do mundo para baixo.

A dívida dos EUA tem agora, num contexto de inflação elevada, taxas de juro crescentes – a maioria dos analistas económicos espera que o banco central dos EUA continue a aumentar as taxas – e a crescente incerteza económica, em Setembro de 2023, ultrapassou os 33 trilhões de dólares e equivale a 124% do PIB. E o défice do governo geral – que é o governo federal e local em conjunto – é superior a 7% do PIB.

Este nível de dívida é mais de três vezes o nível de dívida em 2008 (10 trilhões de dólares) e 10 vezes o nível de 1990 (3,2 trilhões de dólares). Os níveis da dívida dos EUA aumentaram significativamente nos últimos anos, especialmente depois de um aumento de 50% nas despesas federais entre os anos fiscais de 2019-2021, de acordo com dados do Departamento do Tesouro dos EUA.

Esta dura realidade resultou na aprovação da legislação necessária pela Câmara e pelo Senado no início de Junho de 2023, que aumentou o limite máximo do endividamento federal, ao mesmo tempo que impôs alguns limites às despesas.

Isto, claro, foi feito para evitar uma falência catastrófica do governo, ou seja, o cenário do país declarar incumprimento, incapaz de pagar os seus credores e pagar salários e pensões, o que obviamente teria um impacto catalítico negativo nos mercados internacionais, bem como na economia americana e global, dada a dimensão da dívida americana.

Em particular, o acordo sobre a dívida permite a suspensão por dois anos, até 1º de janeiro de 2025, ou seja, o período após as eleições presidenciais extremamente críticas para todo o planeta em novembro de 2024, o limite máximo de endividamento do público americano (31,4 trilhões dólares).

A maior economia do mundo, no entanto, foi mais uma vez confrontada com a perspectiva de uma paralisação governamental. Assim, o Congresso aprovou recentemente a lei de financiamento de curto prazo para evitar um “fechamento” do governo (ou seja, a falência dos EUA) poucas horas antes do prazo e garante o financiamento até 17 de Novembro, ao mesmo tempo que exclui qualquer nova ajuda à Ucrânia. Uma paralisação do governo que dispensaria dezenas de milhares de funcionários federais sem remuneração e suspenderia vários serviços governamentais começaria às 00h01 de domingo, 01/10/2023. Uma excepção, contudo, seria o pessoal necessário para funções estatais, tais como defesa, funções policiais ou outras funções vitais, que permaneceriam em serviço sem remuneração.

O recente acordo de 45 dias para manter o governo aberto criou um risco de Outubro a Novembro – um ponto em que poderá acabar por causar mais danos aos números do PIB do quarto trimestre. A Bloomberg Economics estima que cada semana de paralisação reduz cerca de 0,2 pontos percentuais ao crescimento anual do PIB, com a maior parte, mas não todos, recuperados quando o governo reabrir.

Ao mesmo tempo, em março de 2023, três bancos nos Estados Unidos da América com atividade significativa na área da tecnologia e das criptomoedas faliram. Especificamente, são o Silvergate Bank, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Seguiu-se o colapso, aquisição e encerramento de outro banco, o First Republic Bank, em maio de 2023.

Existem atualmente 725 bancos norte-americanos na lista de morte da FDIC. A pressão sobre o sector financeiro causada pelas falências bancárias continua a ser uma ameaça. A crise bancária não é um problema de qualidade das condições de crédito, mas é causada – agora – pela incapacidade de financiar a dívida cada vez maior dos EUA.

Além disso, algumas novas ameaças ameaçam descarrilar a economia americana. A liquidação de ações em setembro empurrou o rendimento da nota de 10 anos para uma alta de 16 anos de 4,6%. Os custos de empréstimos mais elevados durante um longo período de tempo já provocaram a queda dos mercados accionistas. Poderiam também comprometer a recuperação imobiliária e dissuadir as empresas de investir.

Além disso, muitos analistas financeiros consideram a iminente reactivação dos empréstimos federais a estudantes, após o fim de um congelamento pandémico de três anos e meio, um choque potencial para a economia. Quase 44 milhões de mutuários começarão a pagar uma média de US$ 393. Inevitavelmente, isto significará menos gastos noutros locais, pelo menos para algumas famílias.

Além disso, desde 15 de setembro, o sindicato United Auto Workers está envolvido numa greve histórica contra os três principais fabricantes de automóveis de Detroit: Ford, GM e Stellantis N.V., que, segundo um estudo do Grupo Anderson, em apenas uma semana, custou aos EUA economia superior a US$ 1,6 bilhão.

Ao mesmo tempo, as crises dos preços do petróleo têm normalmente, ao longo da história dos EUA, ajudado a desencadear recessões. Por outras palavras, as crises dos preços do petróleo foram seguidas de uma recessão. Os elevados preços do ouro negro aumentam os custos para uma vasta gama de empresas e sobrecarregam os orçamentos dos consumidores, conduzindo a uma inflação mais elevada e a uma redução dos gastos dos consumidores. É uma receita para o desastre económico que o mundo está a ser chamado a enfrentar mais uma vez.

De referir ainda que os preços do petróleo dispararam desde Junho devido aos cortes de produção por parte dos maiores produtores mundiais de crude (OPEP+, que inclui a Rússia e a Arábia Saudita). Os preços internacionais do petróleo bruto Brent, de referência, subiram 28%, desde o mínimo de 11 de junho, de 74 dólares por barril, para mais de 95 dólares por barril, acelerando em direção a 100 dólares por barril.

A guerra que eclodiu entre Israel e o Hamas na região do Médio Oriente, que abriga quase um terço do abastecimento mundial de petróleo, exceto a tragédia do sangue humano, piora ainda mais a situação da economia global e americana.

Mas os acontecimentos no resto do mundo também poderão arrastar os EUA para uma trajetória descendente. A segunda maior economia do mundo, a China, está atolada numa crise imobiliária. Na área do euro, o crédito está a diminuir a um ritmo mais rápido do que no ponto mais baixo da crise da dívida soberana, um sinal de que o crescimento já estagnado deverá diminuir.

Para terminar, gostaria de sublinhar que o horizonte da economia americana e dos mercados está a tornar-se cada vez mais sombrio. As nuvens escuras no céu financeiro estão a engrossar, causando naturalmente preocupação e medo, e prenunciando que a tempestade, infelizmente, não demorará a chegar.

