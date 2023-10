Listerine cuidado bucal com novo sabor Melancia e Hortelã

Referência mundial no mercado de enxaguatórios bucais e uma das categorias foco de Kenvue no Brasil, Listerine, enxaguante bucal número 1 no mundo,

inova seu portfólio com lançamento do novo sabor Melancia e Hortelã, que promete até 12 horas de proteção e elimina até 99.9% dos germes*, com refrescância suave para o cuidado bucal diário.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Cuidar da saúde bucal como forma de autocuidado pode ser uma rotina eficiente para a prevenção de doenças bucais como gengivite e placas bacterianas. E para incentivar esse hábito a marca traz

uma nova versão tão eficiente quanto o tradicional Cool Mint, com o sabor Melancia e Hortelã, com uma formulação suave de zero álcool. Pesquisa realizada por LISTERINE® em 2022, mostra que os brasileiros têm preferência por sabores frutados, com 16,9% dos votos, só perdendo para os sabores de menta e hortelã, que já fazem parte de seu catálogo. Melancia mostrou destaque nas opções frutais por ser a 3° fruta mais produzida no país.

Assim como os outros antissépticos da marca, o novo sabor também conta com os quatro óleos essenciais, marca registrada de LISTERINE®: eucaliptol, que apresenta propriedades antibacterianas e contribui com o sensorial da fórmula; mentol, que também combate as bactérias juntamente com seu frescor natural; salicilato de metila, que é inspirado no óleo presente na gaultéria e contribui para a eliminação dos germes; timol, baseado no óleo da planta de tomilho e participa com ações antissépticas. Todos os óleos oferecem uma penetração mais profunda no biofilme, assim atingindo toda boca, onde a escova e o fio dental não são capazes de alcançar.

A novidade reforça o pilar de educação da marca ao oferecer uma versão ainda mais suave para facilitar a adaptação ao uso diário de enxaguatórios, que deveria ser uma prática comum de higienização para todos.

“Apenas a escovação e uso do fio dental não são suficientes para uma limpeza completa, já que os dentes representam apenas 25% da boca, ainda deixando germes que necessitam de enxaguante para serem completamente eliminados”, afirma Dr. Rodnei Denis Rossoni, cirurgião-dentista, doutor em microbiologia e pesquisador sênior na área de Pesquisa Clínica para Kenvue, detentora de marcas como LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL®, JOHNSON’S BABY®, entre outras.

LISTERINE® Melancia e Hortelã pode ser usado por toda a família e crianças acima de 6 anos de idade (verificar instruções de uso no rótulo do produto), e uso indicado de 12 em 12 horas. “Além de prevenir o bafo da manhã, o hábito ainda protege contra os germes que causam doenças como gengivite, cárie, tártaro, entre outras condições que podem resultar em sangramentos e até mesmo na perda precoce dos dentes”, finaliza Rodnei.

*Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais edição 2023, pela definição da categoria de enxaguantes bucais/limpeza dental, valor de venda no varejo, dados de 2022

Sobre LISTERINE®

É o enxaguante bucal número 1 do mundo*, com propriedades antissépticas para uma boca limpa de verdade, além de refrescar o hálito e prevenir a placa bacteriana. Mais de 50 estudos clínicos comprovam a eficácia de LISTERINE® quando usado rotineiramente em conjunto com os métodos mecânicos (escovação e fio dental). Mais de um bilhão de pessoas têm usado o produto em mais de 85 países.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP