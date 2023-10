Golpista de Americana vai pra cadeia por atos do 8 de janeiro

A americanense golpista Edineia Paes da Silva dos Santos, 37, deve

vai ter que cumprir pena em regime fechado depois de ter sido condenada a prisão pelos atos do dia 8 de janeiro. Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já formaram maioria para indicar a prisão de Edineia e outros golpistas. A dosimetria ainda vai ser determinada, mas a tendência é que a decisão seja para 17 anos de prisão.

No começo do ano, bolsonaristas invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília e fizeram quebradeira com ameaça de Golpe de Estado. Ela ficou presa por meses na capital federal e agora, se condenada, deverá cumprir a pena aqui no Estado.

Os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República ( #PGR ) pelos crimes mais graves atribuídos aos atos: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli acompanharam integralmente o voto do relator, Alexandre de Moraes, que definiu penas de 14 a 17 anos de prisão. Já os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin fizeram ressalvas propondo que as penas variem entre 11 e 15 anos.

Além de Edineia Paes, estão na lista dos condenados pela Corte mais cinco pessoas: Reginaldo Carlos, Claudio Augusto Felippe, Jaqueline Freitas Gimenez, Marcelo Lopes do Carmo e Jorge Ferreira . Além das penas de prisão, o ministro Alexandre de Moraes propôs que todos paguem uma multa de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, a ser dividida entre eles.

