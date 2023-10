Booker Prize- Homens de Fortuna, da somali Nadifa Mohamed –

também autora de Menino mamba-negra –, agora disponível no Brasil pelo selo Tordesilhas, é uma obra finalista do Booker Prize que recria a história de Mahmood Mattan. Ele foi injustamente condenado por homicídio na década de 1950 e apenas em 2022 a polícia britânica fez um pedido oficial de desculpas.

O cenário desta narrativa é Cardiff, País de Gales, 1952. O jovem marinheiro sofre com a acusação de um crime que não cometeu: o assassinato brutal da comerciante Violet Volacki. Pai de três filhos, ele assegura a própria inocência e acredita fielmente na justiça britânica.

Na trama criada pela autora, Mahmood pensa que consegue ignorar o fato de todos os dedos estarem apontados para si, afinal, sabe que é apostador, um ladrãozinho, mas não assassino. No entanto, conforme o julgamento se aproxima, as perspectivas de Mattan diminuem e ele se vê diante de uma investigação deficiente, um sistema judicial implacável e do preconceito racial arraigado que permeia o processo.

Com uma escrita que mergulha na humanidade, Nadifa Mohamed transporta o leitor para as sensações dos personagens, desde as roupas usadas, até o jeito de caminhar pelas ruas e as emoções vivenciadas. De forma contundente, ela utiliza a narrativa ficcional para retratar temas reais como o racismo e a injustiça.

O inspetor Powell organiza seus pensamentos: Mattan é mais indisciplinado do que esperava, um verdadeiro patife sem nenhum respeito pela lei, um negro ambicioso sem residência fixa. […] Esse deve ter se tornado mais ousado depois das penas brandas que recebeu no passado; […] Um sujeito perigoso, mas agora incapaz de sustentar suas mentiras. Um caso bom e sólido.

(Homens de Fortuna, p. 105)

Homens de Fortuna funciona como uma restituição da justiça em prosa. À sombra da ameaça de enforcamento, o protagonista percebe que a pureza da verdade pode não ser suficiente para garantir a absolvição. Este relato angustiante de uma justiça falha lança luz sobre os cantos mais obscuros da natureza humana e do sistema jurídico.

Ficha Técnica:

Título: Homens de Fortuna

Autora: Nadifa Mohamed

Tradução: Marina Vargas

Editora: Tordesilhas

ISBN: 978-65-5568-072-0

Páginas: 360

Preço: 88,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Nadifa Mohamed nasceu em Hargeisa, Somália, em 1981, e foi educada no Reino Unido. Estudou história e política no St. Hilda’s College, Oxford. Atualmente, ela mora em Londres. Menino Mamba-Negra foi publicado originalmente em 2010.

Sobre a editora: Tordesilhas é um selo do Grupo Editorial Alta Books. Com mais de 20 anos de atuação, a casa busca se reinventar e investir no que há de mais relevante e inovador no mercado literário. Consolidada como referência na publicação de obras sobre economia, finanças, informática, idiomas e empreendedorismo, o grupo expande constantemente seu catálogo e áreas de atuação distribuídas atualmente em 6 selos e segmentos editoriais, incluindo Alta Books, Alta Cult, Alta Life, Alta Novel, Alta Geek, Alaúde, Tordesilhas, Faria e Silva, HQueria, Camaleão e M.Books.

