Lourival do Gás se filiou ao União Brasil

de Santa Bárbara d’Oeste esta semana. Em 2016, ele foi candidato e alcançou uma votação relevante e disse estar confiante no projeto.

“Conheço o Marcos Fontes há algum tempo e confio no potencial do grupo para as eleições de 2024. Agora vai”, comentou.

