Como inserir móveis antigos no décor moderno

O casamento entre o passado clássico e o contemporâneo: seja pelo desejo do morador de contar com um móvel de família, que carrega consigo uma memória afetiva singular, ou mesmo por gostar de determinado estilo, essa combinação conquistou a chancela no décor de interiores como uma tendência que transcende o tempo e se torna uma forma brilhante de expressar história e beleza nos ambientes.

As dúvidas sempre giram em torno do equilíbrio ao realizar a combinação do antigo com elementos modernos, sem errar na mão. A arquiteta Carina Dal Fabbro conta que gosta da oportunidade de criar referências únicas nas moradas dos seus clientes. “Fico encantada com a atmosfera que conseguimos criar nos projetos. E apesar de não existir uma fórmula mágica, nosso entendimento sobre a personalidade e o gosto pessoal do morador é a chave para essa harmonia“, pontua.

Ainda de acordo com ela, ao conhecer o acervo dos clientes, o primeiro passo é definir qual será a peça principal do ambiente: aquela com as referências de uma época passada ou uma com o viés atual. Só depois que Carina começa a experimentar as combinações até encontrar o visual perfeito para o estilo do décor pretendido.

Presente em sua vida há mais de 25 anos, na reforma do seu apartamento a arquiteta Carina Dal Fabbro não hesitou em conceder a oportunidade de uma nova jornada para belíssima mesa de jantar com gaveta e puxador de porcelana. Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares Produzida por um marceneiro com madeira maciça, bastou reformar para combiná-la com as cadeiras com assentos e encostos em palhinha | Foto: Rafael Renzo

No cantinho deste apartamento projetado pela arquiteta Carina Dal Fabbro, o protagonista é, sem dúvida, o piano do morador. O décor ainda ganhou itens decorativos para completar o ambiente | Foto: Bruno Cardi

Para a arquiteta Patricia Miranda, à frente do escritório Raízes Arquitetos, os móveis antigos, mesmo se comprados em antiquário, denotam a individualidade aos ambientes. “E quando são parte da história de uma família, o contexto fica ainda mais especial“, conta.

Nesta sala de jantar idealizada pela arquiteta Patricia Miranda, o ambiente revela a memória afetiva dos moradores com a cristaleira e o relógio de parede, que representam heranças de família | Foto: Caca Bratke

“Considero muito importante preservar a autenticidade, pois isso mantém o seu valor, que tanto pode ser o histórico, como também o financeiro“, avalia Patricia. Em seu ponto de vista, a coerência está na possibilidade de valorizar essa peça dentro de um conjunto coerente.

Neste living, a arquiteta Patricia Miranda resgatou a lembrança vintage com um frigobar azul, estilo que representou um marco nos refrigeradores da década de 1950 | Foto: Edson Ferreira

Neste dormitório a arquiteta Patricia Miranda, a marcenaria contemporânea desenhou a estante e o closet. No contraponto, a cômoda com puxador colonial trouxe um ‘que’ romântico ao décor | Foto: Caca Bratke

Sobre Carina Dal Fabbro Arquitetura

Formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em Arquitetura e Urbanismo, Carina Angélica Dal Fabbro tem experiência de mais de 25 anos na área de design de interiores e arquitetura. Coordena o escritório boutique que leva seu nome, gerenciando toda a sua equipe de arquitetos para o desenvolvimento de projetos. Participa pessoalmente de cada etapa e preza o atendimento personalizado a cada cliente.

Após anos de parcerias e experiências, fundou o escritório que leva seu nome, Carina Dal Fabbro | Arquitetura e Interiores. Especializado em projetos de decoração para imóveis residenciais, corporativos e comerciais, todos os projetos levam em consideração as particularidades de cada um destes segmentos e é focado na máxima satisfação. O trabalho de Carina Dal Fabbro engloba desde as etapas de projeto, planejamento, administração de obras, coordenação de lojas e fornecedores até a entrega final do imóvel.

Carina Dal Fabbro Arquitetura

www.carinadalfabbro.com.br

@carinadalfabbroarq

Sobre Raízes Arquitetos

Da arquitetura, a profissional Patrícia Miranda traz o conhecimento de escritórios de diferentes portes, construtoras, canteiro de obras e desenvolvimento de projetos – desde a aprovação até o detalhamento executivo, com coordenação, verificação e compatibilização. Do design, traz o desenvolvimento de móveis e objetos, exclusivos ou de produção seriada. ”Cuidamos de arquitetura e design, campos que tratam do homem, além dos cheios e vazios à sua volta. Unimos conhecimento técnico e sensibilidade poética”, enfatiza.

www.raizesarquitetos.com.br

@raizesarquitetos

