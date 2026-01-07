A Nestlé Brasil está realizando um recall voluntário e preventivo de alguns lotes de fórmulas infantis (confira a relação completa com todos os lotes afetados no site: COMUNICADO DE RECOLHIMENTO DE PRODUTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL | Nestlé FamilyNes). Em análises periódicas de qualidade, a empresa identificou a possível presença da substância Cereulide, produzida pelo microorganismo Bacillus cereus, em um dos ingredientes utilizados em suas fórmulas.

Comumente encontrado em matérias-primas e ocasionalmente em alimentos, como leite e produtos lácteos, o Bacillus cereus é um microrganismo que, normalmente, não tem impacto na segurança alimentar. No entanto, ele tem o potencial de produzir substâncias, como a cereulide, que pode causar reações adversas em alguns casos, como vômitos persistentes, diarréia e/ou letargia incomum – sintomas que podem ocorrer até seis horas após o consumo. É importante destacar que nenhuma doença foi confirmada relacionada aos produtos envolvidos, até o momento.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente seu uso e entrar em contato com a área de Atendimento ao Consumidor para a devolução do item e reembolso integral. Para isso, a empresa disponibiliza os canais [email protected] ou 0800 761 2500, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Nestlé está atuando em estreita cooperação com as autoridades responsáveis e reafirma que qualidade e segurança alimentar são prioridades inegociáveis. A companhia adota rigorosos padrões de controle de qualidade e rastreabilidade, em constante aprimoramento, com o objetivo de prevenir inconformidades em seus produtos. Na eventual identificação de uma falha, a Nestlé atua com transparência, responsabilidade e agilidade para evitar ou reduzir qualquer tipo de impacto ao consumidor.

1. Por que os produtos estão sendo recolhidos?

Em análises de qualidade de rotina, a Nestlé identificou a possível presença de cereulide – uma substância produzida pelo microrganismo Bacillus Cereus – que pode causar reações adversas após o consumo do alimento. Diante dessa informação, a Nestlé está realizando o recolhimento voluntário e preventivo.

O recolhimento está restrito aos lotes e produtos indicados em nosso site www.nestle.com.br. Estamos realizando o recall em conjunto com as autoridades e de acordo com padrões de segurança e regulamentações aplicáveis.

A ação é uma medida de precaução voluntária da Nestlé, reforçando seu compromisso com a segurança e qualidade de seus produtos.

2. O que é o Bacillus Cereus e a substância cereulide?

Comumente encontrado em matérias-primas e ocasionalmente em alimentos, como leite e produtos lácteos, o Bacillus Cereus é um microrganismo cujas cepas, em sua maioria, não têm impacto na segurança alimentar. No entanto, ele tem o potencial de criar substâncias, como a cereulide, que pode causar reações adversas em alguns casos.

3. O que fazer em caso de consumo do produto? Quais sintomas devem ser observados?

Sintomas podem incluir vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum, geralmente aparecendo em até 6 horas após a exposição.

Se os sintomas não aparecerem, não há motivo para inquietação quanto a qualquer impacto na saúde. Se tiver alguma preocupação com a saúde ou nutrição da criança, recomendamos que o consumidor fale com o seu pediatra ou profissional de saúde.

Independentemente da presença de sintomas, os pais e cuidadores devem interromper o uso do produto, de acordo com o aviso de recall.

4. Alguém foi diagnosticado com doença após o consumo de algum produto do recall?

Até o momento, não há relatos confirmados de reações adversas relacionadas a produtos listados no recall em nenhuma parte do mundo.

5. Como devo proceder caso tenha o produto em casa?

O primeiro passo é checar o número dos lotes que estão sendo recolhidos. Os códigos estão disponíveis em www.nestle.com.br. Caso você tenha o produto objeto deste recolhimento, não o consuma e entre em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso por meio dos canais [email protected] ou 0800 761 2500, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

6. E quanto aos outros produtos da Nestlé? Existe a possibilidade de eles também serem afetados?

Nenhum outro lote ou produto da Nestlé foi afetado e, portanto, continua seguro para consumo. Os demais lotes dos produtos das linhas de nutrição infantil que não são objeto deste recolhimento estão seguros para consumo e continuarão sendo vendidos normalmente.

7. Como o problema foi identificado? Ele já foi resolvido?

Após a detecção da alteração durante os testes do produto, a Nestlé realizou uma investigação interna minuciosa, que nos permitiu determinar a causa principal: uma inconformidade em um ingrediente de um fornecedor terceiro, utilizado em nossa fórmula. Notificamos o fornecedor do ingrediente. Além disso, nossos protocolos de qualidade foram aprimorados.

A segurança e a qualidade dos alimentos são a nossa prioridade máxima e levamos esta responsabilidade muito a sério. A nossa abordagem de segurança e qualidade dos alimentos vai desde o campo até a mesa das pessoas, tendo o cuidado de selecionar cuidadosamente as matérias-primas utilizadas em nossos produtos e garantir a confiabilidade junto aos nossos consumidores.

Nossos sistemas são regularmente auditados e verificados por organismos de certificação independentes para garantir que eles cumpram nossos próprios padrões internos, padrões ISO reconhecidos internacionalmente e todos os requisitos regulatórios aplicáveis.

Esse é um incidente isolado e, como parte dos nossos esforços contínuos para melhorar, estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que não ocorra novamente.

Sobre a Nestlé

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil e segue renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil e tem 18 unidades industriais em operação localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de 12 centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição).

Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, que garantem uma produção sustentável e que trazem modernidade ao campo. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis. A Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros.

