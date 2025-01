Foi confirmada a volta do craque Neymar para o time que o revelou, Santos. O contrato será para a participação dele por apenas 5 meses. Há quem diga que ele quer disputar o mundial de Clubes nos Estados. Estarão lá o Flamengo e o Palmeiras, times que poderiam dar maior visibilidade ao craque.

Depois de mais de uma década brilhando fora do Brasil mas sem conseguir ser protagonista como se esperava, o adulto Ney volta para o Peixe.

Ele passou o ano passado todo sem jogar e fui apontado como incapaz de reproduzir futebol em alto nível pelo técnico Jorge Jesus, que o treinouna Arábia Saudita.

Dupla patrocinada pela OSSEL Esportes, formada por Edson Bindilatti e Edson Martins, garante terceiro lugar na pontuação geral na prova de two-men

A prova de two-men da Copa América de bobsled, realizada em Lake Placid, Nova Iorque. A dupla formada por Edson Bindilatti e Edson Martins conquistou o terceiro lugar na classificação geral, repetindo o desempenho do primeiro dia. Outra dupla brasileira, composta por Gustavo Ferreira e Luis Bacca, finalizou na 12ª posição. Bindilatti é um dos patrocinados pela OSSEL Esportes, empresa que anunciou recentemente investimentos no Projeto Olímpico Ice Brasil 2025/2026, coordenado pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG).

“Já estamos mostrando grandes resultados com esse apoio, que inclui atletas de várias modalidades. Essa motivação vai nos levar ainda mais longe. É importante que empresas acreditem no nosso trabalho e no nosso potencial”, destaca Bindilatti.

Karyn Paiva, gerente de marketing da OSSEL Esportes, reforça o compromisso da empresa com o esporte. “É um privilégio apoiar atletas tão talentosos. Essa é mais uma das iniciativas que realizamos para fortalecer o esporte no Brasil.” A OSSEL, com 37 anos de história, já patrocinou dez atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado.

