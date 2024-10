Em três cidades de São Paulo, a diferença de votos entre o eleito ou a eleita e o segundo colocado foi de até cinco votos. Em Fernão, o candidato eleito teve apenas um voto a mais do que o segundo colocado; em Monções, a diferença foi de dois votos e em Bento de Abreu, 5.

Em Fernão, na região de Bauru, o candidato Bill (PL) foi eleito com 522 votos, o equivalente a 34,68% dos votos válidos. O segundo colocado, Zé Fodra (PSD), foi a opção de 521 pessoas, o que representa 34,62% do total. O município tem 1.754 eleitoras e eleitores aptos a votar.



Em Monções, cidade com eleitorado de 2.149 pessoas na região de São José do Rio Preto, o eleito Douglas Honorato (PSD) teve 952 votos (50,05% dos votos válidos), enquanto que Erito Camin (PSB) recebeu 950 (49,95%).

Já em Bento de Abreu, na região de Araçatuba, Terezinha Salesse (PSDB) foi eleita com 637 votos — ou 33,65% dos votos válidos. O segundo colocado na eleição do município, Zé Luiz, foi a escolha de 632 pessoas (33,39%). A cidade tem 2.179 eleitoras e eleitores.

Pontos percentuais

Fernão e Monções também são os municípios em que a diferença de pontos percentuais de votos válidos entre os dois primeiros colocados foi a menor: 0,06% e 0,1%, respectivamente.

Em Ibirá, o terceiro colocado em termos de pontos percentuais (0,16%), o prefeito foi eleito com 12 votos a mais do que o adversário. No município, na região de São José do Rio Preto, o candidato Biscoito (Republicanos) foi eleito com 3.816 votos, que representam 50,08% do total de votos válidos. Já Zé Ernesto (PL) teve 3.804 votos, o equivalente a 49,92%. A cidade tem 9.184 eleitoras e eleitores.

Maior diferença

Os três candidatos que foram eleitos em primeiro turno com a maior diferença de pontos percentuais de votos válidos em relação ao segundo colocado são de Lins, Arujá e Cajamar — 93,94%, 88,64% e 87,44%, respectivamente.

Em Lins, na região de Bauru, Dr. João Pandolfi (PSD) foi eleito com 34.991 votos, ou 96,97% dos votos válidos.

O seu adversário, Fidélis (PV), foi escolhido por 1.094 pessoas (3,03%). A cidade tem 53.823 eleitoras e eleitores aptos.

Em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, o prefeito eleito, Dr. Camargo (PSD), teve 47.913 votos (94,32%), enquanto o segundo colocado, Marcio Batista (PT), recebeu 2.887 (5,68%). Votam na cidade 69.543 pessoas.

Outro município da região metropolitana, Cajamar, com eleitorado de 68.051 pessoas, também teve uma das maiores diferenças percentuais de votos válidos entre os primeiros colocados: o eleito Kauan (PSD) recebeu 40.685 votos (92,85%), e Raimundo Nonato (PT) teve 2.369 (5,41%).

Os prefeitos eleitos de Lins, Arujá e Cajamar também foram os candidatos mais votados no estado em termos percentuais, tirando os eleitos nos 26 municípios do estado que tiveram candidatura única e, portanto, 100% dos votos válidos.

Segundo turno em cidades

Para ter segundo turno, é preciso que o município tenha mais de 200 mil eleitores e eleitoras e que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcance a maioria absoluta dos votos, que é atingida quando a votação é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos (sem contar os brancos e nulos) mais um. Essa medida visa dar maior representatividade a quem se elege.

Em 2024, haverá segundo turno em 18 municípios. A nova etapa de votação será realizada no dia 27, último domingo de outubro.