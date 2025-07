O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma sessão especial em homenagem póstuma ao pastor Gedelti Victalino, fundador da Igreja Cristã Maranata.

Bolsonaro se sentou na mesa diretora da casa legislativa.

Vídeo Bolsonaro chora no Senado

Para 66% da população, Brasil deve impor tarifas aos produtos americanos em retaliação a Trump

Novo levantamento do Instituto de Pesquisa Realtime Big Data aponta: 66% dos brasileiros acreditam que o Brasil deve impor tarifas aos produtos americanos, em retaliação ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump à importação de produtos brasileiros. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. No total, 1500 pessoas foram ouvidas entre os dias 14 e 15 de julho, em todas as regiões do país.

A pesquisa do Realtime Big Data apontou ainda que 16% da população é contra medidas de retaliação aos Estados Unidos, enquanto 18% concordam, a depender do impacto da taxação. Além disso, o levantamento revelou que 69% dos brasileiros discordam do tarifaço de Trump, enquanto 31% afirmaram que concordam com a medida.

Outro ponto analisado pela pesquisa é quanto aos possíveis impactos do tarifaço na economia nacional. No total, 86% dos brasileiros acreditam que o país será prejudicado, sendo que para 45% haverá muito prejuízo e para 41% haverá pouco prejuízo. Outros 6% acreditam que a medida imposta pelos EUA não vai afetar o Brasil e 8% não souberam responder.

Responsabilização

O Realtime Big Data também ouviu a opinião dos entrevistados sobre quem seria o responsável pela atual crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Nesse ponto, as opiniões ficaram divididas, sendo que para 33% a culpa é do Governo dos EUA, para 32% é do Governo Brasileiro atual e para 28% é do Governo Brasileiro anterior. Além disso, 5% consideram que o Governo Americano e o Governo Brasileiro são igualmente responsáveis e para 2% nenhum deles tem responsabilidade.