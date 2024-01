O Teatro Municipal Divair Moreira, da Prefeitura de Nova Odessa, recebe nesta quarta-feira (24/01), às 20h, o stand-up comedy “E aí meus Tcheretchemp’s!”. A apresentação tem apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, e entrada gratuita. A realização é da Nova Mídia. No espetáculo, Tiago Barbosa divide o palco com os convidados Lê Capene e Mr Amorin. A classificação é para maiores de 12 anos.

Haverá também praça de alimentação na área externa. As barracas serão montadas por feirantes da cidade, assim como aconteceu na reinauguração do teatro em outubro do ano passado.

Tiago explica que “Tcheretchemp’s” é seu bordão, uma frase que ele costuma falar e que decidiu usá-la no stand-up. “Reforço o convite para que a população compareça. Esperamos casa cheia. Quem tiver interesse em dar boas gargalhadas já pode solicitar o convite no direct da página do Instagram @Novamidiatvno. E vamos liberar para mais cem pessoas na hora do evento”, disse Tiago.

O responsável pelo Departamento, Lucas Camargo, diz que esta é mais uma ação do Departamento de Cultura visando oferecer outras formas de entretenimento à população. “O show de stand-up abre o calendário do nosso Teatro Municipal, e em seguida, teremos uma peça teatral. Ressaltamos a ampla reforma e modernização do nosso Teatro Municipal, que agora tem condições de receber todo tipo de apresentação artística, além de grandes shows, que são excelentes opções de lazer à população”, falou o gestor.

Em outubro de 2023, foi entregue à população a ampla reforma realizada pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e Turismo e da Secretaria de Obras, no Teatro Municipal. A obra incluiu a readaptação das instalações e correção de problemas estruturais internos e externos.

Foi a primeira reforma do prédio desde sua inauguração em 2016. O palco ganhou novos camarins, piso e teto “infinito”, adequado para receber cenários. A plateia tem agora um novo tapete vermelho, e todas as portas ganharam coberturas – entre outras melhorias. O Teatro Municipal Divair Moreira está localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras.