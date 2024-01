Vídeo: Motorista de aplicativo derruba ladrão de moto

Vídeo que circula nas redes sociais mostra motorista de aplicativo conversando com passageiro quando uma moto se aproxima. O carona da moto anuncia o assalto e o motorista tem reação aparentemente tranquila. Na sequência, a moto bate em outro carro e o carro segue em frente.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

‘Paulistão Kids’: Turma da Bola e FPF anunciam Parceria

A Turma da Bola anunciou uma parceria inédita com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para o lançamento do “Paulistão Kids”. Juntos, vão levar toda a emoção do campeonato para o público infantil de maneira educativa e divertida.

Em uma colaboração exclusiva com a FPF, a Turma da Bola criará uma série de vídeos que cobrirão o Paulistão Sicredi 2024. As peças serão distribuídas não apenas nas plataformas da Turma da Bola, mas também nas redes oficiais do Paulistão Sicredi. A linguagem utilizada nos vídeos, especialmente adaptada para crianças, estará presente em plataformas como TikTok, Reels e Shorts do YouTube.

Ao longo do campeonato, serão lançados episódios exclusivos para a Federação Paulista de Futebol, destinados ao público infantil. Nestes episódios, os personagens da Turma da Bola contarão a história do torneio e acompanharão os momentos mais emocionantes da competição de 2024. Além disso, está previsto o lançamento de uma música com vídeo animado, desenvolvida em parceria com a Turma da Bola, especialmente para a FPF.

“Estamos entusiasmados em unir forças com a Federação Paulista de Futebol para oferecer o Paulistão Kids. Nosso objetivo é proporcionar uma abordagem educativa e cativante sobre o universo do futebol, conectando as crianças ao emocionante mundo do esporte através dos personagens da Turma da Bola”, afirma Guilherme Alf, criador da Turma da Bola.

O “Paulistão Kids” promete ser uma experiência enriquecer o aprendizado das crianças sobre o futebol de uma maneira inovadora e divertida. A Turma da Bola e a Federação Paulista de Futebol estão ansiosas para compartilhar essa emocionante jornada com os pequenos fãs do esporte.