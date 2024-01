1 ano do assassinato cruel: filhos de Rafaella ainda passam por psicólogos

#EXCLUSIVO

A morte da jovem barbarense Raffaela Silva, de apenas 25 anos, ocorrida dentro de sua própria casa no Jd. São Francisco, no dia 22 de janeiro de 2023, foi a primeira e mais assustadora notícia que abalou os moradores da região no ano passado.

Mãe de cinco lindos filhos, Rafa foi esfaqueada até a morte pelo ex-namorado na frente de seus filhos. Ele ainda não foi julgado.

Com exclusividade, o Portal Novo Momento divulga a data do julgamento do réu, João Vitor, que segue preso na cadeia pública de Jundiaí. O júri popular está agendado para as 10h do dia 08 de abril. O mesmo deveria ter ocorrido em novembro, mas por motivos de luto familiar de um dos advogados houve a necessidade do adiamento.

Ao NM, Juliana, irmã da vítima e mãe adotiva de duas das cinco crianças, relatou como está sendo essa nova e fase. “Minha mãe está com três e eu fiquei com dois, de todos eles a única que não tem lembranças é a Maitê, que na época tinha dez meses. Eles continuam passando por psicólogos na escola e por terapeuta porque na época ele ameaçou as crianças e todas as quatro têm pesadelos até hoje. Agora, todos nós vamos morar perto e vai estreitar ainda mais os laços, pois não foi nada fácil, sofremos muito com as lembranças, ataques e dificuldades do dia a dia, mas temos feito o que podemos para que eles fiquem bem, estudando e evoluindo. Espero que ele apodreça lá dentro. A mãe dele pediu a guarda da mais nova, única que era fruto da relação dos dois, mas nunca ajudaram e nós também não pedimos ajuda, nos viramos, mas a justiça será feita. Minha irmã era dependente emocional dele, emprestava cartão, até o carro dela ele usou para fugir. Ele já tinha sido preso, mas conseguiu pagar fiança. Minha irmã faz muita falta. Não tem sido fácil. A Rafaella era uma guerreira, ela trabalhava muito para cuidar de todos. Sempre queria ver todo mundo bem, era uma super mãezona, filhona, irmãzona, não demonstrava o que passava. Sempre batalhou, queria abraçar o mundo, defendia a família toda, era uma leoa, era carinhosa na hora certa, curtia a vida, vivia intensamente”. Foi o emocionante desabafo da irmã, que vem superando as adversidades e vencendo todas as dificuldades com muito amor e fé.

O CRIME:

O caso ocorreu na noite de domingo. Rafaella foi atingida com ao menos sete golpes de faca nos braços, tórax e cabeça. Ela chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, mas infelizmente não resistiu. João Vitor se entregou na manhã do dia 31, nove dias após o crime. Segundo a família, o motivo teria sido o ciúmes.

