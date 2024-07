Nova jornada de pagamento: o que muda?

No início deste mês, o Banco Central anunciou um novo conjunto de medidas para o avanço do Open Finance no sistema financeiro, com melhorias de simplificação da jornada de iniciação de pagamentos, viabilizando o PIX por aproximação e a compra online com um clique, previstos para entrar em vigor em fevereiro de 2025.

Segundo o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, o objetivo é simplificar a jornada de iniciação de pagamento. “Essa é uma combinação das iniciativas do Banco Central que interagem entre si e potencializam os produtos financeiros para os clientes, com melhorias nos processos já existentes”, afirma.

A nova regra do Open Finance tem o objetivo de diminuir etapas ao fazer um Pix utilizando iniciadores de pagamento, o que facilita, por exemplo, o checkout em plataformas on-line e o pagamento com celular por aproximação. O PIX por aproximação, além do uso com as maquininhas, também permitirá transferências entre contas de pessoas físicas, que poderão ser feitas apenas com a aproximação de dois aparelhos móveis, por exemplo.

Compra com um clique

Para o presidente da INIT (Associação dos Iniciadores de Transição de Pagamentos – ITPs), Gustavo Lino, o PIX por aproximação, no entanto, não é a única ferramenta utilizada pelo fluxo sem redirecionamento. “Outros casos de uso também serão viabilizados, como a compra com um clique, por exemplo, alavancando ainda mais os pagamentos on-line via PIX. Isso traz toda a experiência do cartão para o PIX, algo já aguardado há bastante tempo pela população”, comenta.

Na prática, a compra em e-commerces é facilitada, uma vez que a conta do usuário fica salva na plataforma e a compra é aprovada apenas com um único clique. Além da facilidade para o consumidor, a novidade também trará vantagens para os lojistas, já que os custos tendem a ser menores em relação às tarifas cobradas das empresas pelo uso dos cartões de crédito, que impactam principalmente pequenos e médios lojistas.

Gustavo ressalta ainda que essas novas soluções já eram esperadas há tempos pelo mercado, pois agiliza o processo de compra, proporcionando melhores experiências aos usuários. “Os iniciadores já estão prontos desde o ano passado, e agora com as novas regras, esperamos que essas funcionalidades cheguem para a população de forma efetiva”, finaliza.

