Nova Odessa alerta para golpe da falsa notificação sobre poda de árvores

Secretaria de Meio Ambiente esclarece que comunicado atribuído à CPFL é falso e orienta moradores a desconsiderarem o material

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alerta a população sobre um golpe que está sendo aplicado no município por meio da distribuição de falsas notificações relacionadas à poda de árvores. O material, que estaria sendo atribuído à CPFL, não é oficial e não foi emitido nem pela concessionária de energia nem pela Administração Municipal.

Segundo a diretora do Meio Ambiente, Daniela Fávaro, ao menos duas pessoas procuraram o setor após encontrarem o comunicado em suas caixas de correio. “A análise do documento apontou que se trata de uma cópia com características evidentes de falsificação. Em contato direto com a CPFL, a concessionária confirmou que não reconhece o material e reforçou que não realiza esse tipo de notificação”, disse ela.

A Secretaria também esclarece que a CPFL não aplica multas e que eventuais orientações sobre poda seguem outros procedimentos formais, com comunicação adequada e identificação oficial. O falso aviso menciona prazos para a realização da poda, mas não apresenta datas, o que aumenta a desconfiança e pode confundir os moradores.

A Prefeitura reforça que não há nenhuma determinação oficial relacionada ao conteúdo dessas notificações e orienta a população a desconsiderar o material, não realizar pagamentos e não fornecer dados pessoais.

