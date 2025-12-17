DAE realiza manutenções e melhorias no Sistema de Tratamento de Esgoto e reforça segurança operacional

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está executando uma série de melhorias nos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto, com foco no aumento da eficiência do tratamento, na segurança operacional e na continuidade dos serviços. As ações incluem a instalação de novos aeradores na ETE Praia Azul e a modernização de equipamentos na elevatória interna da ETE Balsa.



Na ETE Praia Azul, o DAE realizou a instalação de novos aeradores no reator da estação, equipamentos responsáveis pela oxigenação do efluente, etapa fundamental para a eficiência do processo de tratamento de esgoto. Os novos dispositivos substituíram dois aeradores que apresentavam baixa eficiência e que passarão por manutenção nos próximos dias. Após a recuperação, esses equipamentos também serão reinstalados, ampliando a capacidade de oxigenação do sistema.



Com isso, a estação passará a contar com dois aeradores a mais em operação, o que contribui diretamente para a melhoria do desempenho do tratamento biológico.



Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as intervenções fazem parte de um planejamento contínuo de qualificação da infraestrutura. “São melhorias técnicas que muitas vezes não são visíveis para a população, mas que têm impacto direto na eficiência do tratamento e na segurança da operação. Estamos fortalecendo o sistema para garantir um serviço cada vez mais confiável”, afirmou.



Na ETE Balsa, o DAE adquiriu uma bomba reserva para a elevatória interna da estação, que ficará pronta para ser acionada em caso de emergência. A medida aumenta a segurança da operação, permitindo a substituição imediata do equipamento em funcionamento, sem risco de interrupções no bombeamento do esgoto.



Além disso, foi realizada a manutenção da bomba e do motor do conjunto de bomba 2 da elevatória interna da ETE Balsa. A instalação do equipamento foi concluída nesta semana. A próxima etapa prevê a finalização da limpeza do reservatório para a instalação da bomba reserva no conjunto 1, possibilitando a retirada da bomba principal para manutenção programada.



De acordo com o diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto do DAE, Douglas Santon, a atuação preventiva é essencial em estruturas desse tipo. “A elevatória final da ETE Balsa opera cerca de nove metros abaixo do solo, em um ambiente altamente corrosivo, o que acelera o desgaste dos equipamentos. A manutenção planejada e a substituição de componentes garantem mais segurança no recebimento e no encaminhamento do esgoto para tratamento”, explicou.



As ações realizadas na ETE Balsa integram o programa DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana, lançado no dia 6 de novembro deste ano, com um plano de ações permanentes de eficiência operacional, para minimizar perdas de água, aumentar a capacidade de resposta e aprimorar o atendimento à população.

