Nova Odessa comemora chegada de esfiharia e forneria Tortelle

Nova Odessa ganhou uma unidade da Esfiharia e Forneria Tortelle. A inauguração aconteceu na noite de terça-feira (23/01) e contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi, representando o prefeito Cláudio Schooder (Leitinho) e o vice Alessandro Miranda (Mineirinho). Também esteve presente a vereadora Marcia Rebeschini.

A nova opção de guloseimas que fica na Avenida São Gonçalo, nº 2.350, próximo à ETEC (Escola Técnica Estadual), no Jardim Alvorada, chega para inovar, com um cardápio que inclui mais de 70 sabores de esfihas salgadas e doces, além de doguinho e quibe. A casa gerou 27 empregos na cidade. O atendimento diário vai das 17h às 00h, de segunda a domingo.

“Já fazia um certo tempo que sonhávamos abrir uma unidade em nossa cidade. Estamos muito felizes em realizar este sonho, e poder oferecer mais esta opção à família novaodessense, que agora pode se deliciar diariamente com rodízio de esfihas. A inauguração da nossa Esfiharia em Nova Odessa é a prova de que Deus faz muito além do que pedimos”, discursou emocionada a empresária Jéssica Cordiolli, ao lado do esposo Carlos.

A casa conta com linda decoração, é climatizada e aconchegante, tem mesas internas, externas e no mezanino, e espaço kid para alegrar as crianças. Além do rodízio – com massa produzida artesanalmente sem adição de ovos e leite, atendendo também a pessoas intolerantes à lactose ou vegetarianas/veganas – o cliente pode saborear as opções avulsas do cardápio no local, ou em casa, através do delivery pelos telefones 919) 3466-2104 e 3466-4223 (WhatsApp).

“Nova Odessa merecia um lugar assim, com rodízio de esfihas. Os apaixonados por massa, com certeza vão amar. As esfihas são deliciosas, têm massa crocante e são feitas num formato menor. Ficamos felizes com a chegada da Esfiharia e Forneria Tortelle. Desejamos as boas-vindas ao Carlos e Jéssica e sorte com o empreendimento”, disse Brocchi.

Para o secretário é mais uma opção gastronômica para a população de Nova Odessa, e numa região da cidade que está crescendo muito, que é a Avenida São Gonçalo. “É sempre bom ver os empresários investindo na nossa cidade. Isso faz a diferença no desenvolvimento do município e na geração de emprego e renda para a população, e um exemplo é a Esfiharia e Forneria Tortelle, que gerou 27 empregos”, declarou.

Outra boa notícia é que o aniversariante não paga o rodízio (com esfihas doces e salgadas, coca-cola e fanta laranja) e ainda ganha o bolo. Basta levar 10 pessoas pagantes. Também é necessário reservar com três dias de antecedência.

LEIA + NOTÍCIAS

MAIS EMPRESAS

Graças a uma série de medidas tomadas pela gestão do prefeito Cláudio Schooder desde 2021, ainda durante a fase mais crítica da pandemia, a Economia de Nova Odessa voltou a crescer. O processo de retomada do desenvolvimento econômico sustentável da cidade começou pela modernização da Lei de Incentivo do ProdeNO (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa).

Entre 2021 e 2023, a cidade ganhou mais de 20 grandes empresas: o Centro de Distribuição do Grupo SC (Panpharma), o Frigorífico Boi Forte, a Transportadora RodoBox Logística, o Centro de Preparação da Localiza Veículos, a Skyfit, a Bekaert Deslee, a Modal Locação de Autos, a Apta Distribuidora, o Pátio Anhanguera (de caminhões), da Agilbag, a Têxtil Bodini (colchões) e a Boxer Máquinas de Solda – entre outras.

“Começamos bem 2024, participando de várias inaugurações, da UpToPizza, da Nova Clean Lavanderia, do Açai do Rainho, e agora da Esfiharia e Forneria Tortelle, e se Deus quiser vamos ter muito mais no decorrer do ano”, finalizou Brocchi.