A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na terça-feira (23) a lista de filmes indicados ao Oscar 2024. Dentre as categorias da premiação, está a de “Melhor Animação em longa-metragem” onde cinco títulos concorrem à estatueta dourada. A festa de premiação ocorre no dia 10 de março, em Los Angeles (EUA). Entre os finalistas estão os títulos “O Menino e a Garça”, “Elementos”, “Nimona”, “Homem Aranha: Através do AranhaVerso” e “Meu Amigo Robô”. Além de ser uma forma de entretenimento, os filmes ainda podem trazer mensagens valiosas para as crianças. A coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Pio XII, Maria Cristina Starcke, lembra essas produções abordam diversos temas de forma lúdica, o que facilita o envolvimento da criança com as histórias e os seus personagens. “São filmes que se adequam ao imaginário infantil e facilitam a identificação com a narrativa. Com isso, a criança é capaz de estabelecer conexões com o que vivencia, consegue elaborar sentimentos e identificar situações em que sente raiva, tristeza ou alegria, por exemplo”, ressalta. Confira a lista de animações indicadas ao Oscar 2024: O Menino e a Garça Mahito Maki é um menino de 12 anos que vive no Japão, em 1943, durante a Guerra do Pacífico. Após a morte de sua mãe, eles se mudam para uma casa de campo, onde Mahito conhece uma garça cinza com quem vai até uma torre cheia de mistérios. Nesse cenário, ele descobrirá quem é de verdade. O filme aborda o papel das crianças para um futuro mais compreensivo e recíproco. Elementos Os protagonistas Faísca e Gota moram na cidade Elementos, onde seres de terra, ar, fogo e água convivem, mas sem se misturar. Apesar disso, eles precisam trabalhar juntos para salvar a loja da família de Faísca, que é colocada em risco após a chegada de Gota. A mensagem é sobre a importância da diversidade. Nimona A animação mostra Nimona, uma jovem metamorfa, que pode assumir a forma de qualquer um, a única que pode salvar o cavaleiro Ballister Coração Bravo. O filme mostra como é importante deixar as diferenças de lado e trabalhar em equipe para o bem comum. Homem Aranha: Através do AranhaVerso Transportado através do multiverso, Miles Moraes precisa unir suas forças com Gwen Stacy, a mulher-aranha,além de pessoas-aranha de outras dimensões. Diante de um impasse, eles discordam e precisam enfrentar o vilão mais forte do que todas as criaturas que já presenciaram. A animação mostra como o mundo está cada vez mais diverso. Meu Amigo Robô Dog é um cachorro que vive em Manhattan e resolve comprar um robô para ser seu companheiro. Eles viram grandes amigos, mas um dia, as peças de metal de Robô enferrujam em um passeio na praia e, não conseguindo mais se mover, precisa ser deixado no local por um ano. A narrativa aborda temas como solidão e comprometimento com o outro.