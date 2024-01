A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo,

realiza neste domingo (21/01), a primeira edição do Projeto “Cultura nos Bairros”. A programação do evento vai contar com brinquedos infláveis gratuitos, contação de histórias, apresentação musical e diversas opções de lazer e entretenimento.

O primeiro evento do novo projeto de descentralização das ações culturais da cidade acontece a partir das 10h, no complexo de lazer formado pelas praças da Saúde e da Juventude, entre as ruas da Alegria e da Felicidade, no Jardim Fibra/Terra Nova.

“Cumprindo o cronograma apresentado ao prefeito Leitinho e ao vice-prefeito Mineirinho, a Cultura de Nova Odessa passa agora a percorrer os bairros da cidade. É o primeiro evento neste formato, e outros virão em breve, buscando a descentralização das atividades culturais”, explicou Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura.

Para abrir as atividades, será oferecida uma aula de ritmos com o professor e dançarino Paulo Porto, às 10h. Na sequência, as crianças e adultos serão convidados a participar de uma contação de histórias com Jackson Souza. O horário do almoço será embalado pela apresentação musical do artista local Eddu Martins.

Ao longo do evento, das 10h às 15h, as crianças terão cinco opções de brinquedos infláveis – entre eles tobogã, futebol de sabão, cama elástica e outros. Além disso, no início do evento, será distribuído algodão-doce. A praça de alimentação do evento será composta por food-trucks locais, com diversas opções gastronômicas.

EM REFORMA

O complexo formado pelas praças da Saúde e da Juventude, no Jardim Fibra/Terra Nova, em Nova Odessa, está em fase final de reformas e melhorias. As duas praças ficam entre as ruas da Alegria e da Felicidade, e são divididas pela Rua Celeste Cereser Paulão. Iniciadas em agosto do ano passado, as obras tinham previsão de durar até 8 meses.

No local, a Prefeitura está promovendo melhorias que incluem piso intertravado na praça principal (da Saúde), recuperação completa do alambrado (com instalação de um portão), uma nova iluminação (incluindo na pista de skate), a revitalização das ferragens e uma pintura completa. Faltam alguns detalhes, como a instalação das cestas e traves e a pintura na quadra.

A Prefeitura investe R$ 286 mil na obra, frutos de uma verba repassada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e intermediada pelo deputado estadual Campos Machado, a pedido do vereador Silvio Natal.

SERVIÇO

“Cultura nos Bairros” da Prefeitura de Nova Odessa

Domingo, 21/01 – a partir das 10h

Praça Principal do Terra Nova – entre as Ruas da Alegria e da Felicidade

Entrada gratuita

