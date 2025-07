Nova Odessa inicia duplicação da passagem sob a linha férrea no São Jorge

A Prefeitura de Nova Odessa deu início, nesta quinta-feira (10), às obras de duplicação da passagem sob a linha férrea que liga os bairros Jardim São Jorge e Jardim Santa Rosa, conhecida como “viaduto do Pezão”. Localizado entre as ruas Azil Martins e Goiânia, o trecho também dá acesso ao Jardim Picerno, em Sumaré, e é um dos pontos da cidade mais afetados por congestionamentos nos horários de pico.

As iniciativa foi viabilizada com esforços do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho e do Deputado Estadual Dirceu Dalben junto à Rumo Logística, operadora da malha paulista de ferrovias.

A nova travessia contará com pontilhão iluminado e passagem dupla, o que trará mais segurança, conforto e agilidade no deslocamento entre os bairros e cidades vizinhas. A previsão é que os serviços estejam concluídos em 10 meses.

Ponto crítico

“Além de resolver um ponto crítico, essa obra vai melhorar a ligação entre Nova Odessa e Sumaré, e dar mais agilidade ao dia a dia de quem depende dessa rota”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP