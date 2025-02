Nova Odessa eleva índice leitora para 6,3 e ganha ‘Selo Ouro’ do MEC

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder vai a Brasília/DF na próxima semana receber, em nome da Rede Municipal de Ensino, o “Selo Ouro” do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, por avanços recentes na área. Graças aos avanços em alfabetização e fluência em leitura ao longo de 2024, a cidade atingiu 95 pontos (de 100) nos critérios de avaliação do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), sendo classificada na categoria “ouro”, a mais alta (para redes que atingem de 85 a 100 pontos).

Além disso, a Rede Municipal novaodessense atingiu em 2024 um índice de fluência em leitura de 6,3 – um crescimento expressivo em relação à “nota” anterior, que era de 4,8 no final de 2023, fechando o ano com 80,4% de leitores iniciantes fluentes. Para comparação, no início de 2024, esse percentual era de 56,6%.

Esses índices são avaliados, em regime de colaboração pelo Estado, através do Programa Alfabetiza Juntos SP. Essas Avaliações de Fluência Leitora são aplicadas durante o processo educativo de todos os estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental 1 – Anos Iniciais, ou seja, alunos de 7 anos da Rede.



O Programa “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada” foi instituído pelo Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023. O intuito da iniciativa é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Segundo o prefeito Leitinho, esse excelente resultado é fruto de avanços em três áreas: os investimentos da Prefeitura em novas tecnologias educacionais e em novos materiais, a dedicação e capacidade ímpares dos professores e equipes de apoio das escolas da Rede e o esforço dos próprios alunos, motivados por esta melhoria geral ao longo dos últimos anos, desde o final da pandemia de Covid-19.

“Desde 2021, estamos investindo pesado na capacitação da nossa Rede Municipal, adotando lousas digitais conectadas à internet, tablets, aplicativo de aulas e tarefas online, aulas de Robótica, sistema de apostilas e kits de material escolar de qualidade. Em 2023 e 2024, entregamos pela primeira vez na história de Nova Odessa uniforme escolar gratuito para nossos 5,3 mil alunos. E nunca deixamos de apoiar e reconhecer nossos educadores. Tudo isso reflete agora nesse reconhecimento do MEC”, comentou o prefeito recentemente.

A Prefeitura de Nova Odessa mantém 26 unidades na Rede Municipal de Educação

que atendem atualmente a cerca de 5,3 mil alunos com idades de zero a 10 anos – mais os jovens e adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). São 13 unidades de Creche, Berçário e Pré-Escola e 12 de Pré-Escola e Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano). As aulas do ano letivo 2025 começam na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro.

