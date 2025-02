Na repetição da final da Série A4 do ano passado, Rio Branco e Francana ficaram no empate, em jogo agora da Série A3 do Paulista.

Leia + Sobre todos os Esportes

A Francana abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo e manteve a pressão com chances de ampliar ainda antes dos 10′.

Mas logo aos 14 minutos do primeiro tempo o Tigre empatou. Com gol de Marcelinho o jogo ficou 1 a 1 e assim terminou primeiro tempo.

Rio Branco na pressão

O segundo tempo foi com o Tigre na pressão, mas sem conseguir concluir o que seria a virada que levaria o time ao topo da tabela.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP